Знайомтеся: це визволителі Суецького каналу (фото)

Флотилія з 18 буксирів і земснаряд за шість днів зняли з мілини контейнеровоз Ever Given.

Підводячи підсумок операції з розблокування Суецького каналу, видання Jalopnik, перефразовуючи стару приказку, написало: щоб врятувати контейнеровоз класу Golden, знадобиться ціле село. У цьому випадку, "селом" є 18 буксирів і земснаряд, які майже безперервно працювали протягом шести днів.

Адміністрація Суецького каналу (Suez Canal Authority, SCA) надіслала до застряглого контейнеровозу всі буксири, які у неї були. Цього виявилося замало, тому вона привернула допомогу з боку. Допомогла остаточному звільненню Ever Given і мати-природа у вигляді припливу.

Земснаряд Mashhour

Jalopnik назвало його "рятівником Суецу". Цей земснаряд з фрезерним розпушувачем здатний переміщати 2000 кубометрів піску на годину.

Буксири Port Said 1 і 2

Ці буксири, експлуатовані компанією Svitzer Middle East, використовуються для робіт в Порт-Саїді. За нормальних обставинах вони буксирують по 10 суден на день.

Буксир ALP Guard

Побудований у 2009 році, ALP Guard був одним з головних знарядь, покликаних допомогти порятунку Ever Given. Його тягове зусилля становить 285 тонн, що робить його найпотужнішим буксирним судном у своєму класі. На фото зображено, як він спокійно буксирує баржу Iron Lady у 2018 році, незважаючи на сильний зустрічний вітер.

Буксир Carlo Magno

Цей зареєстрований в Італії буксир прибув на допомогу через кілька днів після початку операції. І хоча Carlo Magno не такий потужний, як ALP Guard (його тягове зусилля 155 тонн), вони часто працювали в парі.

Буксири Baraka I і Ezzat Adel

Буксир Baraka I побудувала у 1993 році влада Суецького каналу, він очолив перші спроби SCA звільнити Ever Given, працюючи разом з новішим Ezzat Adel. Постійне тягове зусилля цих буксирів становить по 160 тонн.

Буксири Salam 6, 7, 8 і 9

Salam — це група високоманеврових буксирів, розгорнутих SCA. Вони не такі потужні, як багатоцільові Baraka I і Ezzat Adel, але недолік індивідуальної буксирної здатності вони компенсують кількістю і маневреністю, що робить їх незамінними для використання у тісних гаванях. Згідно з даними SCA, в їх завдання входить порятунок, гасіння пожеж, швартування і супровід великих танкерів.

У звільненні Ever Given були залучені ще девʼять буксирів: Moustafa Mahmoud, Abdel Hamid Youssef, Tahia Misr 1, Tahia Misr 2, Mosaed 2, Mosaed 3, Moshaeb, Basel 2, A Bahgat.

Це відносно невеликі судна з тяговим зусиллям від 40 до 70 тонн.

Нагадаємо, суду через Суецький канал почали проходити в обох напрямках з 20:00 за київським часом 29 березня.

Рух став можливим, після того, як судно Ever Given, що перегородило канал, зняли з мілини і відбуксували у Велике Гірке озеро, через яке проходить канал. Під час руху сильний вітер частково розгорнув контейнеровоз, через що він мало знову не сів на мілину. Судно, що стоїть на якорі, перевірять на морепридатність, перш ніж вирішити, чи зможе воно продовжувати намічений маршрут, повідомив оператор судна — тайванська компанія Evergreen Marine Corporation.