Афроамериканці в США бояться вакцинуватися від коронавірусу, — CNN

Темношкірі мешканці країни пам'ятають про смерті від сифілісу під час експерименту в Таскігі.

Незважаючи на те, що вакцинація від коронавірусу йде в США повним ходом, багато афроамериканців, які живуть у цій країні, з недовірою ставляться до неї.

Як повідомляє CNN, темношкірі американці досі пам'ятають про медичний експеримент у місті Таскігі, який проводився під патронатом Служби суспільної охорони здоров'я США з 1932 по 1972 роки.

Тоді в цьому місті були проведені неетичні наукові експерименти на здорових афроамериканцях і тих, хто хворів на сифіліс. Дослідження мало на меті дослідити всі стадії захворювання на сифіліс на 600 досліджуваних серед бідного афроамериканського населення (причому, 200 з них до початку експерименту над ними не були заражені сифілісом).

До 1947 року пеніцилін став стандартним методом лікування сифілісу, однак хворим не повідомляли про це. Замість цього, вчені продовжили дослідження, приховавши від пацієнтів інформацію про пеніцилін.

Унаслідок багато тих, хто хворіли, померли від сифілісу, заразивши перед цим своїх дружин і передавши хворобу дітям. Дослідження припинили після того, як один з учених розповів журналістам про цей злочин.

На сьогоднішній день у багатьох штатах США влада стурбована тим, щоб афроамериканці отримали доступ до вакцинації від коронавірусу, саме це й викликає у темношкірих, які пам'ятають про експеримент у Таскігі, недовіру.

Нагадаємо, 25 березня президент США Джо Байден поставив мету провести 200 мільйонів щеплень проти COVID-19 за перші 100 днів свого перебування в Білому домі. Він заявив, що первинною метою було провести 100 млн щеплень за цей час, але вона була досягнута на 42 дні раніше запланованого терміну.

У лютому Байден звинуватив екс-президента Дональда Трампа в зриві вакцинації від коронавірусу. За його словами, наразі в країні достатньо вакцини, проте головна проблема полягає в тому, що через "гігантську" логістичну проблему багато громадян США можуть не отримати щеплення навіть до кінця літа.

Також повідомлялося, що в Нью-Йорку запустили безкоштовну платформу для підприємств і приватних осіб Excelsior Pass Wallet, за допомогою якої можна легко в цифровому форматі підтвердити вакцинацію і негативний тест на COVID.