Афроамериканцы в США боятся вакцинироваться от коронавируса, – CNN

Темнокожие жители страны помнят о смертях от сифилиса во время эксперимента в Таскиги

Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса идет в США полным ходом, многие афроамериканцы, живущие в этой стране, с недоверием относятся к ней.

Как сообщает CNN, темнокожие американцы до сих пор помнят о медицинском эксперименте в городе Таскиги, который проводился под патронатом Службы общественного здравоохранения США с 1932 по 1972 годы.

Тогда в этом городе были проведены неэтичные научные эксперименты на здоровых афроамериканцах и тех, кто болел сифилисом. Исследование имело целью исследовать все стадии заболевания сифилисом на 600 испытуемых из числа бедного афроамериканского населения (причем, 200 из них до начала эксперимента над ними не были заражены сифилисом).

К 1947 году пенициллин стал стандартным методом лечения сифилиса, однако больным не сообщали об этом. Вместо этого, ученые продолжили исследования, скрыв от пациентов информацию о пенициллине.

В результате многие болевшие скончались от сифилиса, заразив перед этим своих жен и передав болезнь детям. Исследование прекратили после того, как один из ученых рассказал журналистам об этом преступлении.

На сегодняшний день во многих штатах США власти озабочены тем, чтобы афроамериканцы получили доступ к вакцинированию от коронавируса, именно это и вызывает у темнокожих, которые помнят об эксперименте в Таскиги, недоверие.

Напомним, 25 марта президент США Джо Байден поставил цель провести 200 миллионов прививок против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в Белом доме. Он заявил, что первоначальной целью было провести 100 млн прививок за это время, но она была достигнута на 42 дня раньше запланированного срока.

В феврале Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в срыве вакцинации от коронавируса. По его словам, на данный момент в стране достаточно вакцины, однако главная проблема заключается в том, что из-за "гигантской" логистической проблемы многие граждане США могут не получить прививку даже к концу лета.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке запустили бесплатную платформу для предприятий и частных лиц Excelsior Pass Wallet, с помощью которой можно легко в цифровом формате подтвердить вакцинацию и отрицательный тест на COVID.