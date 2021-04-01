В Австралії восьминіг вчепився в шию чоловікові, який купався (відео)

Величезний молюск атакував плавця раптово, зменшити біль від опіків допомогла обробка ураженого місця кока-колою.

У місті Дансборо (Австралія) великий восьминіг підкрався до чоловіка, який купався і вчепився в його шию.

Як пише Daily Mail, 34-річний Ланс Карлсон побачив восьминога, гуляючи зі своєю дворічною дочкою по узбережжю затоки Географі. Він зняв гігантського молюска на відео і пішов.

Через 20 хвилин Ланс вирішив скупатися в затоці й помітив того ж восьминога, який лежав на горі черепашок. Несподівано чоловік відчув, як щось вдарило його по руці, після цього плавець відчув печіння в шиї.

Спочатку через окуляри він не зміг зрозуміти, що трапилося, тому поспішив на берег. На суші Карлсон помітив почервоніння на своїй шкірі. Чоловік звернувся з проханням до своєї дружини обробити опіки, залишені восьминогом, кока-колою. За його словами, напій притупив болісні відчуття.

[ + – ] Восьминіг, який напав на плавця

Нагадаємо, в Італії дайвер воював із восьминогом. Щоб відірвати щупальця від спини, чоловікові знадобилося майже три хвилини.

А в Австралії турист потримав на долоні сінекольчатого восьминога, отрута якого в 100 разів могутніша, нід ціанід.

Вчені досліджували нервову систему восьминогів на молекулярному рівні, щоб краще зрозуміти, як насправді працюють сенсори, розташовані всередині їхніх щупалець, покритих присосками і з'ясували, що ці молюски можуть визначати смак на дотик.

Також вчені зафіксували дивну поведінку восьминогів, які б'ють щупальцями риб-напарників. За їхніми словами, восьминоги часто займаються полюванням разом із рибами, оскільки це збільшує шанс піймати здобич. Однак, коли великі сині восьминоги (Octopus cyanea) незадоволеним своїми рибами-партнерами, вони зганяють свій гнів на рибі, б'ючи її по голові.