В Австралии осьминог вцепился в шею купающемуся мужчине (видео)

Огромный моллюск атаковал пловца внезапно, уменьшить боль от ожогов помогла обработка пораженного места кока-колой

В городе Дансборо (Австралия) большой осьминог подкрался к купающемуся мужчине и вцепился в его шею.

Как пишет Daily Mail, 34-летний Ланс Карлсон увидел осьминога, гуляя со своей двухлетней дочерью по побережью залива Географе. Он снял гигантского моллюска на видео и ушел.

Через 20 минут Ланс решил искупаться в заливе и заметил того же осьминога, который лежал на горе ракушек. Неожиданно мужчина ощутил, как что-то ударило его по руке, после этого пловец почувствовал жжение в области шеи.

Сначала из-за очков он не смог понять, что случилось, поэтому поспешил на берег. На суше Карлсон заметил покраснения на своей коже. Мужчина обратился с просьбой к своей жене обработать ожоги, оставленные осьминогом, кока-колой. По его словам, напиток притупил болезненные ощущения.

[ + – ] Осьминог, напавший на пловца

Напомним, в Италии дайвер сразился с осьминогом. Чтобы оторвать щупальца от спины, мужчине понадобилось около трех минут.

А в Австралии турист подержал на ладони синекольчатого осьминога, яд которого в 100 раз мощнее цианида.

Ученые исследовали нервную систему осьминогов на молекулярном уровне, чтобы лучше понять, как на самом деле работают сенсоры, расположенные внутри их щупалец, покрытых присосками и выяснили, что эти моллюски могут определять вкус на ощупь.

Также ученые зафиксировали странное поведение осьминогов, которые бьют щупальцами рыб-напарников. По их словам, осьминоги часто занимаются охотой вместе с рыбами, так как это увеличивает шанс поймать добычу. Однако, когда большие синие осьминоги (Octopus cyanea) недовольным своими рыбами-партнерами, они вымещают свой гнев на рыбе, ударяя ее по голове.