Принц Вільям звинуватив Меган Маркл в тому, що вона "вкрала" його брата

Герцогиня Сассекська нібито виношувала таємний план з метою посварити принца Гаррі з родичами.

Герцог Кембриджський принц Вільям звинувачував герцогиню Сассекську Меган Маркл в тому, що вона "вкрала" його брата Гаррі.

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У книзі "Битва братів: Вільям і Гаррі – дружба і ворожнеча" британського історика і біографа Роберта Лейсі, уривок якої призводить The Sun, стверджується, що Вільям відчував себе в зв'язку з цим "скривдженим".

Лейсі пише, що принц Вільям був переконаний в тому, що у Маркл є таємний задум, по якому вона хоче "вкрасти" його брата, принца Гаррі з сім'ї і налаштувати його проти родичів.

Також повідомляється, що герцог Кембриджський нібито звинуватив Маркл в "підриві деяких принципів монархії".

Крім того, Лейсі стверджує, що дружина Вільяма, – Кейт Міддлтон, – побоювалася Меган Маркл "з самого початку".

Дізнавшись про це, Гаррі нібито образився на свого брата і перестав після цього відповідати на його телефонні дзвінки.

Наводимо витримки з книги британського біографа:

"Принц (Вільям. – Ред.) був вражений і наляканий. Він відразу прийшов в лють від того, що почув"

«Зіткнення між братами і сестрами було запеклим"

"Меган підривала деякі дорогоцінні принципи монархії, якщо вона дійсно так поводилася зі своїми підлеглими, і Вільям був засмучений тим, що вона, здавалося, вкрала його улюбленого брата"

"Джерело, близьке до герцога Сассекського, сказало: "Вільям вигнав Гаррі"

Раніше 76-річний тесть принца Гаррі, батько його дружини Меган Томас Маркл накинувся на телеведучу Опру Уїнфрі через скандальне інтерв'ю, яке вийшло в березні цього року. Чоловік упевнений, що телеведуча активно використовує його дочку і її чоловіка в своїх цілях.

Також повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл пригрозили засобам масової інформації судом через розслідування про ім'я їхньої дочки.

Фокус писав про те, що дебютна дитяча книга Меган Маркл "Лавка" зібрала чимало негативних відгуків як від читачів, так і від маститих критиків.