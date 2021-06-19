Принц Уильям обвинил Меган Маркл в том, что она "украла" его брата
Герцогиня Сассекская якобы вынашивала тайный план с целью поссорить принца Гарри с родственниками.
Герцог Кембриджский принц Уильям обвинял герцогиню Сассекскую Меган Маркл в том, что она "украла" его брата Гарри.
В книге "Битва братьев: Уильям и Гарри – дружба и вражда" британского историка и биографа Роберта Лейси, отрывок которой приводит The Sun, утверждается, что Уильям чувствовал себя в связи с этим "обиженным и преданным"
Лейси пишет, что принц Уильям был убежден в том, что у Маркл есть тайный замысел, по которому она хочет "украсть" его брата, принца Гарри из семьи и настроить его против родственников.
Также сообщается, что герцог Кембриджский будто бы обвинил Маркл в "подрыве некоторых принципов монархии".
Кроме того, Лейси утверждает, что супруга Уильяма, – Кейт Миддлтон, – опасалась Меган Маркл "с самого начала".
Узнав об этом, Гарри якобы обиделся на своего брата и перестал после этого отвечать на его телефонные звонки.
Приводим выдержи из книги британского биографа:
- "Принц (Уильям. – Ред.) был поражен и напуган. Он сразу пришел в ярость от того, что услышал"
- «Столкновение между братьями и сестрами было ожесточенным"
- "Меган подрывала некоторые драгоценные принципы монархии, если она действительно так обращалась со своими подчиненными, и Уильям был расстроен тем, что она, казалось, украла его любимого брата"
- "Источник, близкий к герцогу Сассекскому, сказал: "Уильям выгнал Гарри"
Ранее 76-летний тесть принца Гарри, отец его жены Меган Томас Маркл набросился на телеведущую Опру Уинфри из-за скандального интервью, которое вышло в марте этого года. Мужчина уверен, что телеведущая активно использует его дочь и ее мужа в своих целях.
Также сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл пригрозили средствам массовой информации судом из-за расследования об имени их дочери.
Фокус писал о том, что дебютная детская книга Меган Маркл "Скамейка" собрала немало негативных отзывов как от читателей, так и от маститых критиков.