Принц Уильям обвинил Меган Маркл в том, что она "украла" его брата

Герцогиня Сассекская якобы вынашивала тайный план с целью поссорить принца Гарри с родственниками.

Герцог Кембриджский принц Уильям обвинял герцогиню Сассекскую Меган Маркл в том, что она "украла" его брата Гарри.

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В книге "Битва братьев: Уильям и Гарри – дружба и вражда" британского историка и биографа Роберта Лейси, отрывок которой приводит The Sun, утверждается, что Уильям чувствовал себя в связи с этим "обиженным и преданным"

Лейси пишет, что принц Уильям был убежден в том, что у Маркл есть тайный замысел, по которому она хочет "украсть" его брата, принца Гарри из семьи и настроить его против родственников.

Также сообщается, что герцог Кембриджский будто бы обвинил Маркл в "подрыве некоторых принципов монархии".

Кроме того, Лейси утверждает, что супруга Уильяма, – Кейт Миддлтон, – опасалась Меган Маркл "с самого начала".

Узнав об этом, Гарри якобы обиделся на своего брата и перестал после этого отвечать на его телефонные звонки.

Приводим выдержи из книги британского биографа:

"Принц (Уильям. – Ред.) был поражен и напуган. Он сразу пришел в ярость от того, что услышал"

«Столкновение между братьями и сестрами было ожесточенным"

"Меган подрывала некоторые драгоценные принципы монархии, если она действительно так обращалась со своими подчиненными, и Уильям был расстроен тем, что она, казалось, украла его любимого брата"

"Источник, близкий к герцогу Сассекскому, сказал: "Уильям выгнал Гарри"

Ранее 76-летний тесть принца Гарри, отец его жены Меган Томас Маркл набросился на телеведущую Опру Уинфри из-за скандального интервью, которое вышло в марте этого года. Мужчина уверен, что телеведущая активно использует его дочь и ее мужа в своих целях.

Также сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл пригрозили средствам массовой информации судом из-за расследования об имени их дочери.

Фокус писал о том, что дебютная детская книга Меган Маркл "Скамейка" собрала немало негативных отзывов как от читателей, так и от маститых критиков.