У російському відомстві закликали Пентагон і ВМС Сполученого королівства не йти на поводі в "українських адміралів москітного флоту", а керуватися розумом.

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков записав відео про "епічне фіаско" Військово-морських сил Великобританії. Про це повідомляють "Известия".

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За словами генерал-майора, спроби Лондона "заперечувати очевидне" називаючи все дезінформацією навіть після публікації відеокадрів з попереджувальним вогнем за курсом Defender, не викликає подиву.

"Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації Королівських військово-морських сил", — стверджує військовий.

У відомстві додали, що їм не дивні "судомні спроби" Лондона і Пентагону заперечувати очевидне. Адже кому, як не колишньому контр-адміралу Кірбі (нині прессекретар Пентагону, — Фокус), добре відомо, що есмінець у Чорному морі для Чорноморського флоту є лише "жирною метою".

Тому російський військовий порадив Пентагону і Королівському флоту ВМС Британії не йти на поводі в "українських адміралів москітного флоту".

Нагадаємо, вчора, 24 червня, ФСБ РФ опублікували кадри попереджувального вогню по Defender після подій 23 червня.

23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їх кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.

При цьому в Міноборони Сполученого королівства заявляли, що не здивовані заявами РФ. Росія проводила навчання, про які попередила і ніякого вогню по їх курсу не було.