"Надолго останется ароматным пятном": Минобороны РФ о позиции Британии в инциденте с Defender

В российском ведомстве призвали Пентагон и ВМС Соединенного королевства не идти на поводу у "украинских адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков записал видео о "эпическом фиаско" Военно-морских сил Великобритании. Об этом сообщают "Известия".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам генерал-майора, попытки Лондона "отрицать очевидное" называя все дезинформацией даже после публикации видеокадров с предупредительным огнем по курсу Defender, не вызывает удивления.

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации Королевских военно-морских сил", — твердит военный.

В ведомстве добавили, что им неудивительны "судорожные попытки" Лондона и Пентагона отрицать явное. Ведь кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби (ныне пресс-секретарь Пентагона, — Фокус), хорошо известно, что эсминец в Черном море для Черноморского флота является лишь "жирной целью".

Поэтому российский военный посоветовал Пентагону и Королевскому флоту ВМС Британии не идти на поводу у "украинских адмиралов москитного флота".

Напомним, вчера, 24 июня, ФСБ РФ опубликовали кадры предупредительного огня по Defender после событий 23 июня.

23 июня, в РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма на 3 км.

При этом в Минобороны Соединенного королевства заявляли, что не удивлены заявлениям РФ. Россия проводила учения, о которых предупредила и никакого огня по их курсу не было.