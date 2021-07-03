"Ми не впевнені", — Байден про те, чи причетні російські хакери до останньої кібератаки

2 липня повідомлялося, що Штати знову були атаковані хакерами з РФ. Однак тепер спецслужби повинні встановити, хто стоїть за атаками.

Президент США Джо Байден заявив, що первинна версія про те, що за атакою вірусу-здирника стоять російські хакери не остаточна. Про це повідомляє Reuters.

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За словами американського лідера, вони не впевнені в тому, що за кібератакою варто російський уряд і підконтрольні їм хакери. Однак якщо спецслужби доведуть, що за атакою стоять хакери з РФ, то "вони відповідатимуть за це".

"Первісне думка полягає в тому, що це було не російський уряд, але ми поки не впевнені", — сказав Байден.

Раніше в ЗМІ зʼявлялася інформація, що 2 липня угруповання REvil почала масову кібератаку на програму компанії Kaseya VSA. Вони використовували ПО компанії, щоб розсилати вірус-вимагач.

Агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США (CISA) порекомендувало користувачам вимкнути сервера, на яких зберігається шкідливе ПЗ. За інформацією компанії Huntress Labs, що займається кібербезпекою, атака торкнулася не менше 200 компаній, повʼязаних з Kaseya.

У ФБР проводить розслідування і намагаються встановити масштаби атаки разом з CISA.

Нагадаємо, під час першого саміту Байдена і Путіна сторони домовилися про початок спільної боротьби за кібербезпеку. Також американський президент передав список з 16 секторів економіки, проти яких не можна здійснювати кібератаки.

На початку червня хакери REvil зажадали від мʼясопереробної компанії JBS викуп в розмірі 11 мільйонів доларів. Для відновлення роботи компанія пішла на поступки хакерам і заплатила гроші. Зловмисники погрожували видалити файли, до яких вони отримали доступ. У ФБР заявили, що за кібератакою на компанію JBS стоять російські хакери.