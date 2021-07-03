"Мы не уверены", - Байден о том, причастны ли российские хакеры к последней кибератаке

2 июля сообщалось, что Штаты снова были атакованы хакерами из РФ. Однако теперь спецслужбы должны установить, кто стоит за атаками.

Президент США Джо Байден заявил, что первоначальная версия о том, что за атакой вируса-вымогателя стоят российские хакеры не окончательная. Об этом сообщает Reuters.

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По словам американского лидера, они не уверены в том, что за кибератакой стоит российское правительство и подконтрольные им хакеры. Однако если спецслужбы докажут, что за атакой стоят хакеры из РФ, то "они ответят за это".

"Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", — сказал Байден.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 2 июля группировка REvil начала массовую кибератаку на программу компании Kaseya VSA. Они использовали ПО компании, чтобы рассылать вирус-вымогатель.

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) порекомендовало пользователям выключить сервера, на которых хранится вредоносное ПО. По информации компании Huntress Labs, занимающейся кибербезопасностью, атака затронула не менее 200 компаний, связанных с Kaseya.

В ФБР проводят расследование и пытаются установить масштабы атаки вместе с CISA.

Напомним, во время первого саммита Байдена и Путина стороны договорились о начале совместной борьбы за кибербезопасность. Также американский президент передал список из 16 секторов экономики, против которых нельзя совершать кибератаки.

В начале июня хакеры REvil потребовали от мясоперерабатывающей компании JBS выкуп в размере 11 миллионов долларов. Для восстановления работы компания пошла на уступки хакерам и заплатила деньги. Злоумышленники грозились удалить файлы, к которым они получили доступ. В ФБР заявили, что за кибератакой на компанию JBS стоят российские хакеры.