Переговоры не помогли. Хакеры из РФ вновь атакуют США, под ударом — сотни компаний, - WSJ

Джозеф Байден на переговорах с Путиным передал президенту РФ список секторов, которые нельзя атаковать. А уже 2 июля группировка REvil взломала серверы Kaseya VSA, программами которой пользуются около 40 тыс. компаний по всему миру.

Хакерская группировка REvil, получившая выкуп в 11 миллионов долларов от JSB, начала новую масштабную атаку, жертвами которой могли стать тысячи компаний по всему миру. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным киберспециалистов, хакеры нацелились на программное обеспечение Kaseya VSA, которое около 40 тысяч компаний используют для удаленного управления и обновления других программ в компьютерных сетях. Представители Kaseya заявили, что узнали об атаке в пятницу, 2 июля, а затем сразу же отключили серверы и начали предупреждать клиентов. К вечеру того же дня пострадали только компании, использовавшие уже скачанные программы, а не онлайн-сервисы производителя. По информации компании Huntress Labs, занимающейся кибербезопасностью, атака затронула не менее 200 компаний, связанных с Kaseya.

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности США порекомендовало пользователям немедленно выключить серверы, на которых хранятся VSA от Kaseya. Как заявил исполнительный помощник директора CISA Эрик Голдштейн, агенты вместе с сотрудниками ФБР проводят расследование и выясняют масштабы хакерской атаки.

Использование авторитетных разработчиков ПО или поставщиков технических услуг для обнаружения новых жертв и кибератак на цепочку поставок (supply chain attack) — это весьма необычный способ применения программ-вымогателей, когда хакеры блокируют работу компьютерных систем компаний и требуют выкуп за возвращение контроля. По словам аналитика угроз компании по кибербезопасности Emsisoft Бретта Кэллоу, инцидент с Kaseya, по-видимому, является "самой крупной и наиболее значительной" подобной атакой за всю историю.

Фокус в своем материале разбирался, смогут ли Джо Байден и Владимир Путин остановить кибервойну между США и Россией. Американцы изнурены атаками хакеров, а россияне до сих пор утверждают, что не имеют к ним отношения.

Во время саммита в Женеве Владимир Путин заявил о начале совместной борьбы РФ и США за кибербезопасность. Как отметил президент России, он договорился с Джо Байденом наладить работу между правительствами на экспертном уровне.

Джо Байден передал Владимиру Путину список из 16 секторов экономики, против которых США запрещают совершать кибератаки. Президенты также обсудили атаки, к которым могут быть причастны российские хакеры, однако Байден не поднимал вопрос о военных мерах в ответ на взломы.

В начале июня хакеры REvil потребовали от мясоперерабатывающей компании JBS выкуп в размере 11 миллионов долларов. Предприятие было вынуждено заплатить, чтобы восстановить свою работу в США, Канаде и Австралии. Злоумышленники взломали компьютерную сеть, заблокировали ее работу и пригрозили уничтожением файлов.

ФБР заявило, что за кибератакой на компанию JBS стоят российские хакеры. Они пытаются привлечь участников группировки REvil, известную также под названием Sodinokibi — ее считают одной из самых "прибыльных" в мире. В Белом доме заявили, что группа, вероятно, базируется в России.