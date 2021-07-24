В Індії живе чоловік, який спить по 300 днів на рік (відео)

Проблеми зі сном у Пурхарама почалися 23 роки тому. Спочатку він спав по 5-7 днів поспіль, а зараз проводить уві сні по 25 днів на місяць.

42-річний чоловік з району Нагаур в Раджастхані (Індія) спить 300 днів на рік, і його охрестили реальною "Кумбхкарною", міфологічним персонажем з "Рамаяни", який відомий тим, що спить спокійно протягом шести місяців, повідомляє India Times.

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Пурхарам, житель села Бхадва в окрузі Парбатсар, страждає на рідкісне захворювання, яке називається Axis Hypersomnia, що змушує його спати протягом 20-25 днів поспіль, варто йому прилягти подрімати. Розбудити чоловіка в цей час практично нереально.

Це захворювання було діагностовано у Пурхарама 23 роки тому, і відтоді воно серйозно вплинуло на його повсякденне життя.

Сім'я Пурхарама звернулася по медичну допомогу, коли він надмірно спав у перші дні хвороби. Тоді він спав по 15 годин на добу. З роками тривалість сну збільшувалася на кілька годин і зрештою зросла до кількох днів. Його симптоми настільки погіршилися, що тепер він спить від 20 до 25 днів поспіль.

[ + – ] Родичі миють і годують Пурхарама, поки він спить Фото: Скриншот видео

За словами родичів, вони повинні годувати і купати його, поки він спить. Фактично, Пурхарам може навіть заснути, поки перебуває на роботі.

Незважаючи на недугу, чоловік примудрився одружитися і навіть розвивати свій бізнес. Правда, хвороба таки внесла свої корективи. Через свій стан Пурхарам може управляти власним продуктовим магазином усього п'ять днів на місяць.

Сам чоловік каже, що, незважаючи на лікування і надмірний сон, його тіло значну частину часу втомленк, а продуктивність майже дорівнює нулю. Він також скаржився на інші симптоми, пов'язані з його станом, такі як сильний головний біль.

[ + – ] Через свою недугу чоловік став місцевою знаменитістю

Натомість його дружина Лічмен Деві і матір Канвар сподіваються, що він скоро видужає і матиме нормальне життя, як раніше.

Гіперсомнія Axis –— це хронічний неврологічний розлад сну, що призводить до денної сонливості або тривалого сну більше 9-10 годин на добу. Згідно з дослідженнями, осьова гіперсомнія виникає через коливання білка мозку, відомого як TNF-альфа.

Раніше вчені з'ясували, що безсоння передається у спадок. Якщо в родині була хоч одна людина, яка страждає розладом сну, то ризик отримати такий "подарунок" у її нащадків зростає на 37%.