Барак Обама вимкнув коментарі в Instagram: його завалили проханнями допомогти афганцям

Обама ще не зробив публічної заяви з приводу захоплення Афганістану талібами.

44-й президент США Барак Обама на кілька годин вимикав можливість коментування на своїй сторінці в Instagram, після того, як сотні людей почали звертатися до нього з проханнями допомогти громадянам Афганістану після того, як країну захопили бойовики руху "Талібан". Про це пише Fox News.

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Можливість коментування була вимкнена в понеділок вранці, коли адміністрацію Байдена різко критикували через ситуацію за кордоном. Й увімкнена тільки через кілька годин.

Також користувачі писали коментарі з проханнями про допомогу і на сторінці його дружини, Мішель Обами.

Протягом декількох годин охочі залишити коментар бачили повідомлення: "Коментарі до цього допису обмежені". Нагадаємо, 44-й президент США ще не зробив публічної заяви про ситуацію в Афганістані.

Його останній ролик у соціальних мережах стосувався кордонів голосування в різних округах.

"Афганістану потрібна ваша допомога. Будь ласка, допоможіть Афганістану"; "Кров афганського народу на руках тих, хто зберігав мовчання перед лицем утисків і подружився з талібами"; "Після всього, чого ми досягли, ми підтискаємо хвости і біжимо? Ми їм потрібні! Бігти — це не по-американськи!" — такого роду коментарі з'являлися під дописами Обами в Instagram.

Представник Обами вже дав короткий та ухильний коментар ЗМІ, зазначивши, що в квітні він уже давав інтерв'ю, в якому схвалював політику Джо Байдена.

"Це була довга і важка боротьба в Афганістані, заснована на нашій відповіді на найбільш смертоносну терористичну атаку на США в нашій історії. Військові та дипломати можуть пишатися всім, що вони зробили: знищили притулок Аль-Каїди, навчили афганські сили безпеки і підтримали народ Афганістану", — говорив Обама.

[ + – ] Барак Обама та Джо Байден Фото: Instagram barackobama

Нагадаємо, в квітні 2021 року Джо Байден оголосив, що американські війська залишать Афганістан до 11 вересня. Як видно зараз, це сталося навіть швидше.

У 2020 році тодішній глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв завершити виведення військ до травня, але Байден називав ці терміни нереалістичними.

"Я дійшов висновку про те, що час завершити найдовшу війну в нашій історії, і настав час американським військам повернутися додому", — сказав Байден у телезверненні до нації, підтвердивши, що виведення військ почнеться 1 травня і завершиться до 11 вересня.

А в своєму виступі вчора, 16 серпня, Байден заявив, що залишається при своєму рішенні вивести війська з Афганістану. На його думку, Америка перебувала перед вибором: або вивести війська, або повернутися до боротьби з талібами.

Він поклав відповідальність на місцеве населення та афганських політиків, оскільки деякі з них навіть не намагалися боротися. "Американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротися за себе. Тому мені знову залишається запитати тих, хто стверджує, що ми повинні були залишитися в Афганістані. Скільки ще поколінь дочок і синів Америки ви хотіли б відправити для боротьби з громадянською війною в Афганістані? Коли афганські війська цього не роблять? Скільки нескінченних рядів надгробків на національному кладовищі ще потрібно? Я чітко відповідаю. Я не повторюватиму помилок, які ми зробили в минулому. Помилки тривалого перебування і боротьби в конфлікті, що не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, подвоєння громадянської війни в іншій країні, спроби переробити країну через нескінченні військові розгортання американських сил. Це ті помилки, які ми не можемо повторювати, тому що в нас є значний життєвий інтерес у світі, який ми не можемо ігнорувати", — заявив Байден у своєму зверненні.

Нагадаємо, американські військові в поспіху залишили знамениту базу Баграм 2 липня, кинувши техніку, в'язницю з ув'язненими і тонни припасів. Її встигли обікрасти мародери, перш, ніж приспіли афганські військові.

А наступ талібів був майже без затримок. Кабул вони зайняли вже 15 серпня. Зараз сотні людей штурмують аеропорт Кабула, тому що інакше країну не залишити — всі наземні кордони перекриті.