Норвежців штрафуватимуть за сечовипускання в сторону Росії

Згідно із законодавством Норвегії, на кордоні це розцінюється як образлива поведінка на адресу сусідньої країни.

На річковому кордоні Норвегії з Росією встановили новий попереджувальний знак для туристів, на якому написано про протизаконність сечовипускання в напрямку Росії, повідомляє Daily Mail.

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На знаку, розміщеному на березі річки Якобсельва, яка відокремлює Норвегію від Росії, написано: "У Росію не мочитися".

Поруч зі знаком є офіційний покажчик, який інформує про те, що за цією територією ведеться відеоспостереження норвезькими прикордонниками.

Особам, які порушили це попередження, загрожує штраф у розмірі трьох тисяч крон (понад 9 тисяч гривень).

Видання пише, що цей район користується популярністю в норвезьких туристів у зв'язку з тим, що тут можна побачити російську територію всього за декілька метрів через річку.

"Сечовипускання на природі не обов'язково образливе, але в цьому випадку це підпадає під дію закону, що забороняє образливу поведінку на кордоні", — заявив прикордонний комісар Єнс-Арне Хойлунд.

Згідно з норвезьким законодавством, заборонено образливу поведінку на кордоні на адресу сусідньої держави або її влади.

За словами Хойлунда, російська влада ніколи не скаржилася на інциденти із сечовипусканням на кордоні.

"Ви можете подумати, що це несерйозно, проте ми просто застосовуємо прикордонні правила", — пояснив офіцер.

Нагадаємо, 9 серпня в норвезькому порту вибухнуло і згоріло російське судно-краболов.

Також повідомлялося, що біля берегів Норвегії Росія і НАТО одночасно готувалися до війни.

Фокус писав про те, що закохані з Норвегії та Швеції зіграли весілля на кордоні між цими країнами.