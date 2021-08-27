Норвежцев будут штрафовать за мочеиспускание в сторону России

Согласно законодательству Норвегии, на границе это расценивается как оскорбительное поведение в адрес соседней страны.

На речной границе Норвегии с Россией установили новый предупреждающий знак для туристов, на котором написано о противозаконности мочеиспускания в направлении России, сообщает Daily Mail.

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На знаке, размещенном на берегу реки Якобсельва, которая отделяет Норвегию от России, написано: "В Россию не мочиться".

Рядом со знаком есть официальный указатель, информирующий о том, что за данной территорией ведется видеонаблюдение норвежскими пограничниками.

Нарушившим это предупреждение грозит штраф в размере трех тысяч крон (более 9 тысяч гривен).

Издание пишет, что этот район пользуется популярностью у норвежских туристов в связи с тем, что здесь можно увидеть российскую территорию всего в нескольких метрах через реку.

"Мочеиспускание на природе не обязательно оскорбительно, но в данном случае это подпадает под действие закона, запрещающего оскорбительное поведение на границе", – заявил пограничный комиссар Йенс-Арне Хойлунд.

Согласно норвежскому законодательству, запрещено оскорбительное поведение на границе в адрес соседнего государства или его властей.

По словам Хойлунда, российские власти никогда не жаловались на инциденты с мочеиспусканием на границе.

"Вы можете подумать, что это несерьезно, однако мы просто применяем пограничные правила", – объяснил офицер.

Напомним, 9 августа в норвежском порту взорвалось и сгорело российское судно-краболов.

Также сообщалось, что у берегов Норвегии Россия и НАТО одновременно готовились к войне.

Фокус писал о том, что влюбленные из Норвегии и Швеции сыграли свадьбу на границе между этими странами.