РФ оголосила в розшук білоруса, який передав записи тортур ув'язнених у Саратові

Сам Сергій Савельєв, боячись затримання, покинув Росію. Зараз чоловік знаходиться у Франції, у влади якої запросив політичний притулок.

Білоруса Сергія Савельєва, який передав російським правозахисникам відеозаписи з тортурами ув'язнених, Росія оголосила в міжнародний розшук. Про це повідомляє РБК з посиланням на базу даних розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії, де з'явилася картка Савельєва.

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Сам Савельєв заявив, що у нього був вибір — "жити або померти" — і виїхав з Росії до Франції, де подав запит на отримання політичного притулку. У базі даних МВС кажуть, що розшукується Савельєв за статтею кримінального кодексу. Журналісти в зв'язку з цим направили запит до відомства.

Нагадаємо, засновник руху Gulagu.net Володимир Осечкін заявив, що в його розпорядженні знаходиться більше 40 ГБ доказів знущань ФСБ і ФСВП. Через тортури, як стверджується, пройшло близько 200 людей. Також стало відомо, що російські силовики знущалися над учасниками акцій протестів в Білорусі.

На 24 відео зафіксовані тортури, які влаштовували іншим активісти, які співпрацюють з адміністраціями колоній, заявив Осечкин.

За словами оголошеного в розшук Савельєва, він отримав дев'ять років за статтею про пересилання наркотиків і потрапив в колонію в Саратові. Там він протягом двох років збирав записи з відеореєстраторів, і пізніше йому почали траплятися відео з тортурами. Тоді він почав архівувати і ховати частину записів і після звільнення передав їх Gulagu.net.

Коли матеріал був зібраний, Савельєв думав, що покинути територію РФ йому не вдасться. Боячись затримання, Савельєв долетів з Новосибірська в Москву, але в Домодєдово не пішов на пересадку, а поїхав на маршрутці в Білорусь. Звідти він полетів до Стамбулу, потім в Туніс і Париж, де і попросив політичного притулку.

Фокус раніше повідомляв про те, що глава ФСВП перед оприлюдненням відео з тортурами ув'язнених отримав медаль від РПЦ.