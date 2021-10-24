РФ объявила в розыск беларуса, передавшего записи пыток заключенных в Саратове

Сам Сергей Савельев, боясь задержания, покинул Россию. Сейчас мужчина находится во Франции, у властей которой запросил политическое убежище.

Белоруса Сергея Савельева, который передал российским правозащитникам видеозаписи с пытками заключенных, Россия объявила в международный розыск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России, где появилась карточка Савельева.

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Сам Савельев заявил, что у него был выбор — "жить или умереть" — и уехал из России во Францию, где подал запрос на получение политического убежища. В базе данных МВД говорится, что разыскивается Савельев по статье уголовного кодекса. Журналисты в связи с этим направили запрос в ведомство.

Напомним, основатель движения Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в его распоряжении находится более 40 Гб доказательств издевательств ФСБ и ФСИН. Через пытки, как утверждается, прошло около 200 людей. Также стало известно, что российские силовики издевались над участниками акций протестов в Беларуси.

На 24 видео зафиксированы пытки, которые устраивали другим активисты, сотрудничающие с администрациями колоний, заявил Осечкин.

По словам объявленного в розыск Савельева, он получил девять лет по статье о пересылке наркотиков и попал в колонию в Саратове. Там он в течение двух лет собирал записи с видеорегистраторов, и позже ему стали попадаться видео с пытками. Тогда он начал архивировать и прятать часть записей и после освобождения передал их Gulagu.net.

Когда материал был собран, Савельев думал, что покинуть территорию РФ ему не удастся. Боясь задержания, Савельев долетел из Новосибирска в Москву, но в Домодедово не пошел на пересадку, а поехал на маршрутке в Беларусь. Оттуда он полетел в Стамбул, затем в Тунис и Париж, где и попросил политическое убежище.

Фокус ранее сообщал о том, что глава ФСИН перед обнародованием видео с пытками заключенных получил медаль от РПЦ.