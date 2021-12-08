Олаф Шольц обраний новим канцлером Німеччини, замінивши на цій посаді Ангелу Меркель

До планів нового кабміну під керівництвом лідера СДПН входить підвищення мінімальної зарплати та надання права голосу на виборах громадянам із 16 років.

Лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца офіційно обрано канцлером ФРН на виборах у Бундестазі. Трансляцію засідання вело видання Welt.

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За кандидатуру ексміністра фінансів проголосували 395 депутатів. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр приведе Шольца до присяги, після чого 63-річний канцлер офіційно почне виконувати свої обов'язки. Він розпочав свою чотирирічну каденцію на цій посаді. Відповідно до Конституції ФРН, одна й та сама людина може обиратися федеральним канцлером необмежену кількість разів.

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На цій посаді лідер СДПН змінив 67-річну Ангелу Меркель, яка очолювала уряд упродовж 16 років. Цього року вона не балотувалася на посаду канцлера, а її партія Християнсько-демократична спілка програла минулі парламентські вибори, у яких вона брала участь у складі блоку з Християнсько-соціальним союзом.

Також відсьогодні до роботи приступить новий склад "світлофорного" уряду Німеччини, який у пресі прозвали "світлофорним" через кольори партій, чиї представники отримали посади: СДПН — "червоний", Вільна демократична партія — "жовтий" і "Союз 90"/Зелені". Кабмін ФРН тепер має такий вигляд:

СДПН (канцлер, глава канцелярії та 7 міністрів)

Канцлер — Олаф Шольц

Глава канцелярії — Вольфганг Шмідт

Міністр оборони — Крістін Ламбрехт

Міністр внутрішніх справ — Ненсі Фезер

Міністр праці та соціальних справ — Губертус Гайль

Міністр будівництва — Клара Гейвіц

Міністр охорони здоров'я — Карл Лаутербах

Міністерство економічного співробітництва та розвитку — Свенья Шульце

Вільна демократична партія (4 міністри)

Міністр фінансів — Крістіан Лінднер

Міністр транспорту — Фольклер Віссінґ

Міністр Юстиції — Марко Бушманн

Міністр освіти — Беттіна Старк-Ватцінгер

Союз 90/Зелені (5 міністрів)

Міністр закордонних справ – Анналена Бербок

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату – Роберт Габек

Міністр у справах сім'ї — Анна Шпігель

Голова департаменту навколишнього середовища — Штеффі Лемке

Міністр сільського господарства — Джем Оздемір

Серед завдань нового уряду – боротьба з пандемією коронавірусу та зміною клімату, підвищення мінімальної заробітної плати з 9,60 євро до 12 євро на годину, реформа освіти, зниження вікового цензу на виборах із 18 до 16 років, будівництво житла та працевлаштування біженців.

Нагадаємо, Ангела Меркель офіційно склала повноваження канцлера 26 жовтня. Фокус аналізував проблеми, з якими зіткнеться її наступник.

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