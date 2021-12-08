Олаф Шольц избран новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель

В планы нового кабмина под руководством лидера СДПГ входит повышение минимальной зарплаты и предоставление права голоса на выборах гражданам с 16 лет.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц официально избран канцлером ФРГ на выборах в Бундестаге. Трансляцию заседания вело издание Welt.

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За кандидатуру экс-министра финансов проголосовали 395 депутатов. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приведет Шольца к присяге, после чего 63-летний канцлер официально начнет исполнять свои обязанности. Он начал свою четырехлетнюю каденцию на этой должности. Согласно Конституции ФРГ один и тот же человек может избираться федеральным канцлером неограниченное количество раз.

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На этом посту лидер СДПГ сменил 67-летнюю Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство на протяжении 16 лет. В этом году она не баллотировалась на должность канцлера, а ее партия Христианско-демократический союз проиграла прошлые парламентские выборы, в которых она участвовала в составе блока с Христианско-социальным союзом.

Также с сегодняшнего дня к работе приступит новый состав "светофорного" правительства Германии, который в прессе прозвали "светофорным" из-за цветов партий, чьи представители получили должности: СДПГ — "красный", Свободная демократическая партия — "желтый" и "Союз 90 / Зеленые". Кабмин ФРГ теперь выглядит следующим образом:

СДПГ (канцлер, глава канцелярии и 7 министров)

Канцлер — Олаф Шольц

Глава канцелярии — Вольфганг Шмидт

Министр обороны — Кристин Ламбрехт

Министр внутренних дел — Нэнси Фезер

Министр труда и социальных дел — Хубертус Хайль

Министр строительства — Клара Гэйвиц

Министр здравоохранения — Карл Лаутербах

Министерство экономического сотрудничества и развития — Свенья Шульце

Свободная демократическая партия (4 министра)

Министр финансов — Кристиан Линднер

Министр транспорта — Фольклер Виссинг

Министр Юстиции — Марко Бушманн

Министр образования — Беттина Старк-Ватцингер

Союз 90/Зеленые (5 министров)

Министр иностранных дел — Анналена Бербок

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата — Роберт Хабек

Министр по делам семьи — Анне Шпигель

Глава департамента окружающей среды — Штеффи Лемке

Министр сельского хозяйства — Джем Оздемир

Среди задач нового правительства — борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, повышение минимальной заработной платы с 9,60 евро до 12 евро в час, реформа образования, снижение возрастного ценза на выборах с 18 до 16 лет, строительство жилья и трудоустройство беженцев.

Напомним, Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера 26 октября. Фокус анализировал проблемы, с которыми столкнется ее преемник.

Также мы рассказывали о том, как прошла церемония прощания с главой правительства Германии.