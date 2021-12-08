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Олаф Шольц избран новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель

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Олаф Шольц
Фото: The Japan Times | Олаф Шольц стал канцлером Германии

В планы нового кабмина под руководством лидера СДПГ входит повышение минимальной зарплаты и предоставление права голоса на выборах гражданам с 16 лет.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц официально избран канцлером ФРГ на выборах в Бундестаге. Трансляцию заседания вело издание Welt.

За кандидатуру экс-министра финансов проголосовали 395 депутатов. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приведет Шольца к присяге, после чего 63-летний канцлер официально начнет исполнять свои обязанности. Он начал свою четырехлетнюю каденцию на этой должности. Согласно Конституции ФРГ один и тот же человек может избираться федеральным канцлером неограниченное количество раз.

Бундестаг приветствует результаты выборов канцлера

На этом посту лидер СДПГ сменил 67-летнюю Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство на протяжении 16 лет. В этом году она не баллотировалась на должность канцлера, а ее партия Христианско-демократический союз проиграла прошлые парламентские выборы, в которых она участвовала в составе блока с Христианско-социальным союзом.

Также с сегодняшнего дня к работе приступит новый состав "светофорного" правительства Германии, который в прессе прозвали "светофорным" из-за цветов партий, чьи представители получили должности: СДПГ — "красный", Свободная демократическая партия — "желтый" и "Союз 90 / Зеленые". Кабмин ФРГ теперь выглядит следующим образом:

СДПГ (канцлер, глава канцелярии и 7 министров)

  • Канцлер — Олаф Шольц
  • Глава канцелярии — Вольфганг Шмидт
  • Министр обороны — Кристин Ламбрехт
  • Министр внутренних дел — Нэнси Фезер
  • Министр труда и социальных дел — Хубертус Хайль
  • Министр строительства — Клара Гэйвиц
  • Министр здравоохранения — Карл Лаутербах
  • Министерство экономического сотрудничества и развития — Свенья Шульце

Свободная демократическая партия (4 министра)

  • Министр финансов — Кристиан Линднер
  • Министр транспорта — Фольклер Виссинг
  • Министр Юстиции — Марко Бушманн
  • Министр образования — Беттина Старк-Ватцингер

Союз 90/Зеленые (5 министров)

  • Министр иностранных дел — Анналена Бербок
  • Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата — Роберт Хабек
  • Министр по делам семьи — Анне Шпигель
  • Глава департамента окружающей среды — Штеффи Лемке
  • Министр сельского хозяйства — Джем Оздемир

Среди задач нового правительства — борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, повышение минимальной заработной платы с 9,60 евро до 12 евро в час, реформа образования, снижение возрастного ценза на выборах с 18 до 16 лет, строительство жилья и трудоустройство беженцев.

Напомним, Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера 26 октября. Фокус анализировал проблемы, с которыми столкнется ее преемник.

Также мы рассказывали о том, как прошла церемония прощания с главой правительства Германии.