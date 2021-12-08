Олаф Шольц избран новым канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель
В планы нового кабмина под руководством лидера СДПГ входит повышение минимальной зарплаты и предоставление права голоса на выборах гражданам с 16 лет.
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц официально избран канцлером ФРГ на выборах в Бундестаге. Трансляцию заседания вело издание Welt.
За кандидатуру экс-министра финансов проголосовали 395 депутатов. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приведет Шольца к присяге, после чего 63-летний канцлер официально начнет исполнять свои обязанности. Он начал свою четырехлетнюю каденцию на этой должности. Согласно Конституции ФРГ один и тот же человек может избираться федеральным канцлером неограниченное количество раз.
На этом посту лидер СДПГ сменил 67-летнюю Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство на протяжении 16 лет. В этом году она не баллотировалась на должность канцлера, а ее партия Христианско-демократический союз проиграла прошлые парламентские выборы, в которых она участвовала в составе блока с Христианско-социальным союзом.
Также с сегодняшнего дня к работе приступит новый состав "светофорного" правительства Германии, который в прессе прозвали "светофорным" из-за цветов партий, чьи представители получили должности: СДПГ — "красный", Свободная демократическая партия — "желтый" и "Союз 90 / Зеленые". Кабмин ФРГ теперь выглядит следующим образом:
СДПГ (канцлер, глава канцелярии и 7 министров)
- Канцлер — Олаф Шольц
- Глава канцелярии — Вольфганг Шмидт
- Министр обороны — Кристин Ламбрехт
- Министр внутренних дел — Нэнси Фезер
- Министр труда и социальных дел — Хубертус Хайль
- Министр строительства — Клара Гэйвиц
- Министр здравоохранения — Карл Лаутербах
- Министерство экономического сотрудничества и развития — Свенья Шульце
Свободная демократическая партия (4 министра)
- Министр финансов — Кристиан Линднер
- Министр транспорта — Фольклер Виссинг
- Министр Юстиции — Марко Бушманн
- Министр образования — Беттина Старк-Ватцингер
Союз 90/Зеленые (5 министров)
- Министр иностранных дел — Анналена Бербок
- Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата — Роберт Хабек
- Министр по делам семьи — Анне Шпигель
- Глава департамента окружающей среды — Штеффи Лемке
- Министр сельского хозяйства — Джем Оздемир
Среди задач нового правительства — борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, повышение минимальной заработной платы с 9,60 евро до 12 евро в час, реформа образования, снижение возрастного ценза на выборах с 18 до 16 лет, строительство жилья и трудоустройство беженцев.
Напомним, Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера 26 октября. Фокус анализировал проблемы, с которыми столкнется ее преемник.
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