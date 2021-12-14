Зафіксовано 89 смертей. ВООЗ повідомила про поширення невідомої хвороби в Судані

Місцеві медики зібрали перші зразки біоматеріалу, а тестування показало негативний результат на холеру. Для ретельного розслідування ВООЗ направила своїх експертів до громади Фангака.

Фахівці ВООЗ розслідують загибель 89 людей у Південному Судані, всі ці люди померли від невідомої хвороби. Про це в коментарі ВВС заявила представниця організації Шейла Байя.

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За її словами, масові випадки смерті зафіксовано в громаді Фангак.

Минулого тижня міністерство охорони здоров'я Південного Судану поінформувало, що невідома хвороба забрала життя майже 100 людей у районі, який найбільше постраждав у країні внаслідок масштабної повені.

Місцеві медики після НП зібрали перші зразки, які під час тестування дали негативний результат на холеру. Тому до громади Фангак ВООЗ вирішила направити групу своїх спеціалістів для проведення детального розслідування.

"Ми вирішили відправити групу швидкого реагування для оцінки ризику та проведення розслідування, після якого вони зможуть зібрати зразки у хворих людей. Але за попередніми даними, ми отримали інформацію про 89 смертей", — наголосила представниця ВООЗ Шейла Байя.

Підсумовуючи, спеціалістка Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначила, що через нещодавню повінь у громаду Фангак не можна дістатися сушею, і команда ВООЗ очікує на вертоліт, на якому вони зможуть зі зразками дістатися столиці Південного Судану.

Раніше ВООЗ попереджала, з якими проблемами зіткнеться людство після пандемії коронавірусу. За словами гендиректора організації Тедроса Аданома Гебреїсусом, після COVID-19 Земля залишиться із серйознішими проблемами, ніж до початку пандемії, згадавши голод, бідність, інші інфекційні захворювання та нерівність.

Також ВООЗ повідомляла про дефіцит шприців у 2022 році, через що вакцинація населення від коронавірусу опиниться під загрозою.