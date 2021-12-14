Зафиксировано 89 смертей. ВОЗ сообщила о распространении неизвестной болезни в Судане

Местные медики собрали первые образцы биоматериала, а тестирование показало негативный результат на холеру. Для тщательного расследования ВОЗ направила своих экспертов в общину Фангак.

Специалисты ВОЗ расследуют гибель 89 человек в Южном Судане, все эти люди скончались от неизвестной болезни. Об этом в комментарии ВВС заявила представитель организации Шейла Байя.

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По ее словам, массовые случаи смерти зафиксированы в общине Фангак.

На минувшей неделе министерство здравоохранения Южного Судана проинформировало, что неизвестная болезнь забрала жизни почти 100 человек в районе, который наиболее пострадал в стране в результате масштабного наводнения.

Местные медики после ЧП собрали первые образцы, которые в ходе тестирования дали негативный результат на холеру. Поэтому в общину Фангак ВОЗ решила направить группу своих специалистов для проведения детального расследования.

"Мы решили отправить группу быстрого реагирования для оценки риска и проведения расследования, после которого они смогут собрать образцы у больных людей. Но по предварительным данным, мы получили информацию о 89 смертях", — подчеркнула представитель ВОЗ Шейла Байя.

Подытоживая, специалист Всемирной организации здравоохранения отметила, что из-за недавнего наводнения в общину Фангак нельзя добраться по суше, и команда ВОЗ ожидает вертолет, на котором они смогут с образцами добраться в столицу Южного Судана.

Ранее ВОЗ предупреждала, с какими проблемами столкнется человечество после пандемии коронавируса. По словам гендиректора организации Тедроса Аданом Гебрейесуса, после COVID-19 Земля останется с более серьезными проблемами, чем до начала пандемии, упомянув голод, бедность, другие инфекционные заболевания и неравенство.

Также ВОЗ сообщала о дефиците шприцов в 2022 году, из-за чего вакцинация населения от коронавируса окажется под угрозой.