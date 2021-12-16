У Європі рекордно подорожчала електроенергія: названо причину

Через зупинку ядерних реакторів у Франції електроенергія у Німеччині наступного року подорожчає більш ніж на 10%.

Ціни на електроенергію в Європі підскочили до рекордних значень після того, як французька енергогенерувальна компанія Electricite de France SA заявила про зупинення роботи ще двох ядерних реакторів. У зв'язку з цим електроенергія в Німеччині наступного року подорожчає більш ніж на 10%, пише Bloomberg.

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Повідомляється, що EDF цього тижня має намір закрити два реактори на своїй атомній електростанції Chooz і продовжити зупинку двох енергоблоків на своєму майданчику Civaux до весни для заміни несправних труб. Тим часом, ці об'єкти становлять майже 10% ядерних потужностей Франції.

Чотири реактори на Chooz і Civaux — найбільші та новітні з 56 французьких реакторів. Вони були побудовані в 1990-х роках і мають потужність майже 1 500 мегават кожен. Цього достатньо, щоб цілодобово забезпечувати мільйони людей.

EDF зупинить реактори Chooz до 23 січня, йдеться у документації на вебсайті компанії.

Щодо агрегатів Civaux, вони були відключені на технічне обслуговування з початку цієї осені. Зупинку другого реактора, роботу якого планувалося відновити наступного тижня, було продовжено більш ніж на 3 місяці до 31 березня. Відключення Civaux-1 було продовжено на два місяці до 30 квітня.

Ринок уже дуже нервує і надзвичайно чутливий, кажуть експерти. Адже учасники ринку сподівалися падіння цін на електроенергію.

Франція є ключовим експортером електроенергії до сусідніх країн величезними транскордонними кабелями, а це означає, що наслідки відключень відчують у Німеччині, Іспанії, Італії та Великобританії. Так, згідно з моделлю Bloomberg, піковий попит тільки у Франції наступного тижня зросте на 7% і перевищить 80 гігават.

На Європу чекає холодна зима?

Ускладнює ситуацію на ринку ще й те, що температура повітря на більшій частині континенту впаде нижче за середній рівень.

Наступного тижня у більшій частині Європи температура буде нижчою за середню, зазначають метеорологи Maxar. На Різдво в Парижі буде на 5 градусів за Цельсієм нижче середнього рівня.

Електроенергія в Німеччині підскочила до 230 євро за мегават-годину на European Energy Exchange AG на 2022 рік. Січневий ф'ючерс виріс на 52 відсотки (до 600 євро), побивши рекорд.

Стрибок цін на електроенергію в Європі стався на тлі рекордного дефіциту газу. Ціна на газ у Європі вже перевищила $1 700 за 1 тис. куб. м.

Експерти вважають, що в Україні електроенергія може подорожчати до 2,5-4 грн/кВт*год.

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