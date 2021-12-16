В Европе рекордно подорожала электроэнергия: названа причина

Из-за остановки ядерных реакторов во Франции электроэнергия в Германии в следующем году подорожает более чем на 10%

Цены на электроэнергию в Европе подскочили до рекордных значений после того, как французская энергогенерирующая компания Electricite de France SA заявила об остановке работы еще двух ядерных реакторов. В связи с этим электроэнергия в Германии в следующем году подорожает более чем на 10%, пишет Bloomberg.

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Сообщается, что EDF на этой неделе намерена закрыть два реактора на своей атомной электростанции Chooz и продлить остановку двух энергоблоков на своей площадке Civaux до весны для замены неисправных труб. Тем временем эти объекты составляют почти 10% ядерных мощностей Франции.

Четыре реактора на Chooz и Civaux — самые большие и новейшие из 56 французских реакторов. Они были построены в 1990-х годах и имеют мощность около 1500 мегаватт каждый. Этого достаточно, чтобы круглосуточно снабжать миллионы людей.

EDF остановит реакторы Chooz до 23 января, говорится в документации на веб-сайте компании.

Что касается агрегатов Civaux, они были отключены на техническое обслуживание с начала этой осени. Остановка второго реактора, работу которого планировалось возобновить на следующей неделе, была продлена более чем на 3 месяца до 31 марта. Выключение Civaux-1 было продлено на два месяца до 30 апреля.

Рынок уже очень нервничает и чрезвычайно чувствителен, говорят эксперты. Ведь участники рынка надеялись на падение цен на электроэнергию.

Франция является ключевым экспортером электроэнергии в соседние страны по огромным трансграничным кабелям, а это означает, что последствия отключений почувствуют в Германии, Испании, Италии и Великобритании. Так, согласно модели Bloomberg, пиковый спрос только во Франции на следующей неделе вырастет на 7% и превысит 80 гигаватт.

Европу ждет холодная зима?

Усложняет ситуацию на рынке еще и то, что температура воздуха на большей части континента упадет ниже среднего уровня.

На следующей неделе в большей части Европы температура будет ниже средней, отмечают метеорологи Maxar. На Рождество в Париже будет на 5 градусов Цельсия ниже среднего уровня.

Электроэнергия в Германии подскочила до 230 евро за мегаватт-час на European Energy Exchange AG на 2022 год. Январский фьючерс вырос на 52 процента (до 600 евро) и побил рекорд.

Скачок цен на электроэнергию в Европе произошел на фоне рекордного дефицита газа. Цена на газ в Европе уже превысила $1700 за 1 тыс. куб. м.

Эксперты считают, что в Украине электроэнергия может подорожать до 2,5-4 грн/кВт*ч.

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