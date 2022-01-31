Під час візиту до ОАЕ президента Ізраїлю було перехоплено балістичну ракету

У третьому за рахунком запуску ракет, як і двох попередніх, замішані повстанці-хусити з Ємену.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог зустрівся з наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бен Заїдом Аль-Нахайяном в Абу-Дабі та засудив терористичні атаки проти ОАЕ. Об'єднані Арабські Емірати перехопили та знищили балістичну ракету в третьому подібному інциденті цього місяця, повідомляє CNN.

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Президенту та його оточенню нічого не загрожує, й очікується, що візит продовжиться, як і було заплановано.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що атака не завдала втрат — залишки балістичної ракети впали за межами житлових кварталів. Цей напад стався після серії атак на ОАЕ цього місяця з боку повстанців-хуситів, які підтримували Іран, в Ємені.

Хусити завдали удару безпілотником 17 січня, вбивши трьох іноземних робітників у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, яка бореться з хуситами, відповіла авіаударами по столиці Ємену, внаслідок яких загинули щонайменше 12 осіб.

Хусити знову запустили ракети 24 січня, але ОАЕ перехопили їх за підтримки США. Після цієї атаки представник хуситів попередив, що його група розширить свою діяльність і попередив іноземні компанії, щоб вони покинули ОАЕ.

ОАЕ є членом коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, яка вже багато років перебуває в стані війни з підтримуваними Тегераном повстанцями-хуситами, які контролюють більшу частину Ємену. Наступ розпочався у 2015 році з метою відновлення міжнародно визнаного уряду Ємену після того, як він був повалений хуситами.

У 2019 році ОАЕ вивели більшу частину своїх військ з Ємену після того, як приватно вважали війну програшною. Війна не змогла розтрощити повстанців, але спричинила величезні гуманітарні втрати: тисячі осіб із Ємену загинули, поширилися недоїдання та хвороби.

Раніше Фокус повідомляв, що в процесі ракетної атаки в Абу-Дабі було пошкоджено три танкери, й убито трьох людей.

В Ізраїлі після атаки на об'єкти в Ємені побоюються, що дрони-камікадзе можуть напасти на їхні власні державні об'єкти та мирні споруди.

ХАМАС заявив, що йому вдалося захопити дельфіна, якого ізраїльські військові тренували для бойових місій.