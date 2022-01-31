Во время визита в ОАЭ президента Израиля была перехвачена баллистическая ракета

В третьем по счету запуске ракет, как и в двух предыдущих, замешаны повстанцы-хуситы из Йемена

Президент Израиля Исаак Герцог встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном в Абу-Даби и осудил террористические атаки, направленные против ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты перехватили и уничтожили баллистическую ракету в третьем по счету подобном инциденте в этом месяце, сообщает CNN.

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Президенту и его окружению ничего не угрожает, и ожидается, что визит продолжится, как и было запланировано.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что атака не нанесла потерь — остатки баллистической ракеты упали за пределами жилых кварталов. Это нападение произошло после серии атак на ОАЭ в этом месяце со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

Хуситы нанесли удар беспилотником 17 января, убив трех иностранных рабочих в столице ОАЭ Абу-Даби. Коалиция во главе с Саудовской Аравией, борющаяся с хуситами, ответила авиаударами по столице Йемена, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек.

Хуситы снова запустили ракеты 24 января, но ОАЭ перехватили их при поддержке США. После этой атаки представитель хуситов предупредил, что его группа расширит свою деятельность, и предупредил иностранные компании, чтобы они покинули ОАЭ.

ОАЭ являются членом возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая уже много лет находится в состоянии войны с поддерживаемыми Тегераном повстанцами-хуситами, которые контролируют большую часть Йемена. Наступление началось в 2015 году с целью восстановления международно признанного правительства Йемена после того, как оно было свергнуто хуситами.

В 2019 году ОАЭ вывели большую часть своих войск из Йемена после того, как в частном порядке сочли войну проигрышной. Война не смогла сокрушить повстанцев, но повлекла за собой огромные гуманитарные потери: тысячи Йемена погибли, распространились недоедание и болезни.

Ранее Фокус сообщал, что в ходе ракетной атаки в Абу-Даби было повреждено три танкера, и убито три человека.

В Израиле после атаки на объекты в Йемене опасаются, что дроны-камикадзе могут напасть на их собственные государственные объекты и мирные постройки.

ХАМАС заявил, что ему удалось захватить дельфина, которого израильские военные тренировали для боевых миссий.