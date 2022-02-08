У Японії частково відновили залізничний рух після сильного снігопаду (відео)

Відомо, що в неділю подекуди випало трохи більше метра снігу. За інформацією журналістів, кілька людей уже загинули під час збирання снігу. При цьому люди намагаються триматися подалі від карнизів будівель, де сніг тане.

Сильний снігопад обрушився на більшу частину Японії, а в деяких районах спостерігається рекордне за останні 80 років накопичення снігу. Найсильніше постраждали від опадів місто Майбара на заході префектури Сіга та місто Саппоро на півночі префектури Хоккайдо, повідомляє Wahr.

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Залізниця Хоккайдо відновлює рух потягів на станцію Саппоро і назад після того, як вони були припинені через сильний снігопад.

[ + – ] Сильний снігопад у Саппоро

У неділю вдень у Саппоро випало понад метр снігу. Усі потяги на головний вокзал найбільшого міста північної префектури і назад були припинені, оскільки робітники не змогли досить швидко забрати сніг зі шляхів.

Залізничний оператор частково відновив роботу у вівторок увечері після завершення прибирання снігу. Рейси між Саппоро та Отару відновлено.

Очікується, що рейси між Саппоро та Новим аеропортом Тітосе відновляться у середу, 9 лютого 2022 року.

Залізнична компанія має намір знову відкрити ділянку між Саппоро та Івамідзавою на лінії Хакодате у середу ввечері.

Але власник потягів заявляє, що досі не може передбачити, коли зможе відновити рух експрес-потягів до Саппоро та назад.

Люди в засніжених районах мають бути готові до можливих відключень електроенергії, лавин та інших нещасних випадків, пов'язаних зі снігом. Цієї зими в багатьох частинах Японії снігу випало набагато більше, ніж зазвичай.

Декілька японців загинули при збиранні снігу. Люди повинні триматися подалі від карнизів будівель, особливо, якщо сніг тане. Вони також повинні формувати команди з двох або більше осіб і дотримуватися запобіжних заходів при виконанні робіт з прибирання снігу.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай витратив на штучний сніг для Олімпіади стільки води, що її вистачило б на сто мільйонів людей.

На Закарпатті жінки запобігли сповзанню пасажирського автобуса в обрив, штовхаючи його зі снігу.

Внаслідок ДТП, яку влаштував на трасі водій снігоприбиральної машини, постраждали десятки автомобілів.