В Японии частично возобновили железнодорожное движение после сильного снегопада (видео)

Известно, что в воскресенье местами выпало чуть более метра снега. По информации журналистов, несколько человек уже погибли во время уборки снега. При этом люди стараются держаться подальше от карнизов зданий, где снег тает.

Сильный снегопад обрушился на большую часть Японии, а в некоторых районах наблюдается рекордное за последние 80 лет накопление снега. Сильнее всего пострадали от осадков город Майбара на западе префектуры Сига и город Саппоро на севере префектуры Хоккайдо, сообщает Wahr.

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Железная дорога Хоккайдо возобновляет движение поездов на станцию ​​Саппоро и обратно после того, как они были приостановлены из-за сильного снегопада.

[ + – ] Сильный снегопад в Саппоро

В воскресенье днем ​​в Саппоро выпало более метра снега. Все поезда на главный вокзал крупнейшего города северной префектуры и обратно были приостановлены, так как рабочие не смогли достаточно быстро убрать снег с путей.

Железнодорожный оператор частично возобновил работу во вторник вечером после завершения работ по уборке снега. Рейсы между Саппоро и Отару возобновлены.

Ожидается, что рейсы между Саппоро и Новым аэропортом Титосэ возобновятся в среду, 9 февраля 2022 года.

Железнодорожная компания намерена вновь открыть участок между Саппоро и Ивамидзавой на линии Хакодате в среду вечером.

Но владелец поездов заявляет, что до сих пор не может предсказать, когда сможет возобновить движение экспресс-поездов в Саппоро и обратно.

Люди в заснеженных районах должны быть готовы к возможным отключениям электроэнергии, лавинам и другим несчастным случаям, связанным со снегом. Этой зимой во многих частях Японии снега выпало намного больше обычного.

Несколько японцев погибли при уборке снега. Люди должны держаться подальше от карнизов зданий, в особенности, если снег тает. Они также должны формировать команды из двух или более человек и соблюдать меры предосторожности при выполнении работ по уборке снега.

Ранее Фокус сообщал, что Китай потратил на искусственный снег для своей Олимпиады столько воды, что ее хватило бы на сто миллионов человек.

На Закарпатье женщины предотвратили сползание пассажирского автобуса в обрыв, толкая его из снега.

В результате ДТП, которое устроил на трассе водитель снегоуборочной машины, пострадали десятки автомобилей.