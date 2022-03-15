"Жахлива помилка": Джонсон розкритикував відповідь Заходу на захоплення Криму та Донбасу в 2014 році

Євросоюз почав більше співпрацювати з РФ після окупації території України. Унаслідок цього країни потрапили в сильну залежність від російського газу, заявив британський прем'єр.

Реакція країн Заходу на анексію українського Криму й окупацію Донбасу країною-агресором у 2014 році — це "жахлива помилка". Про це написав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у колонці для британської газети The Telegraph.

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Президент РФ Володимир Путін у 2014-му році забрав у незалежної України велику частину території, а Євросоюз дозволив йому жити із цими "здобутками", пише прем'єр.

Європейські країни після агресії у 2014 році посилили співпрацю з Росією і зрештою стали більш залежними від російського газу.

[ + – ] Росія експортує виключно енергоресурси, сказав Джонсон

Путін розпочав жорстоку війну проти України та знав, що світові буде дуже важко покарати його. Зараз армія РФ бомбардує пологові будинки і невибірково стріляє у мирних жителів, які тікають від війни, зазначив Джонсон.

"Бомби падають, а ціни на нафту та газ злітають"

На думку Джонсона, величезні запаси енергоресурсів в РФ — це як сила, так і слабкість Кремля, адже в РФ більше нічого немає. Якщо Росію залишити без доходів від продажу нафти та газу, вона матиме великі проблеми, сказав він.

"Бомби падають, а ціни на нафту та газ злітають ще вище. У вашій кишені стане ще менше грошей, а в Путіна — більше. Так не може продовжуватися. Світ не може постійно жити в такому шантажі. Поки Захід залежатиме від Путіна економічно, він використовуватиме цю залежність", — продовжив він.

[ + – ] За словами Джонсона, Британія оголосить ембарго на імпорт нафти з РФ

Глава британського уряду нагадав, що Сполучені Штати оголосили ембарго на імпорт нафти з РФ і Великобританія зробить те саме.

"ЄС домовився відмовитися від російських енергоресурсів якнайшвидше. Ми максимально співпрацюватимемо з ними й усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно", — заявив Джонсон.

В основу стратегії звільнення від російських енергоносіїв має увійти використання поновлюваних джерел енергії та стратегії енергобезпеки Британії, яку презентують у березні, наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що 15 березня Міноборони Великобританії попереджало про ймовірне застосування в Україні військами РФ біологічної зброї. Ворог може використати зброю масового ураження під чужим прапором.

Також 11 березня британські військові говорили про можливий наступ РФ найближчим часом на Київ. Окупанти можуть просунутися та опинитися на відстані 15 км від центру міста, повідомили розвідники.

Великобританія 10 березня запровадила санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. У списках санкцій опинилися й інші бізнесмени їхньої орбіти президента Росії.