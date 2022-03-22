Німеччина закликає до повітряного коридору для відправлення українських біженців у США

За оцінками ФРН, країни Європейського Союзу мають прийняти приблизно 8 мільйонів українських біженців.

21 березня Німеччина закликала до створення "повітряного мосту" для українських біженців у США, оскільки європейським країнам складно впоратися з мільйонами прибулих. Про це заявила Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише The Telegraph.

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Так, за час війни в Україні країну залишили понад 3 млн людей, 1,5 млн з яких діти.

"Нам потрібні не тільки безпечні коридори, а й "повітряний міст солідарності". Йдеться про мільйони людей. Це означає, що ми в Європі маємо прийняти сотні тисяч біженців у кожній країні і розподілити деяких через Атлантику на знак солідарності", — заявила Бербок під час зустрічі глав ЄС у Брюсселі.

Як акцентує The Telegraph, заклик глави МЗС Німеччини Бербок до повітряного мосту був відсиланням до історичних зв'язків між Європою та США. Німецьке слово, яке вона використала, "Luftbrücke", було очевидним натяком на Берлінський повітряний міст 1948-1949 років, коли США та Великобританія перемогли радянську блокаду та забезпечили Західний Берлін їжею та іншими предметами першої необхідності у повітрі.

Нагадаємо, у Польщі ухвалили закон про українських біженців. Громадяни Польщі, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку – 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто приблизно 1 200 злотих (8 300 гривень) на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що Захід знайшов нові важелі впливу на РФ через Україну. Серед обмежень, які можуть запровадити проти РФ, союзники розглядають нафтове ембарго, а також пошук та арешт активів найбагатших росіян.