Германия призывает к воздушному коридору для отправки украинских беженцев в США

По оценкам ФРГ, страны Европейского Союза должны принять около 8 миллионов украинских беженцев.

21 марта Германия призвала к созданию "воздушного моста" для украинских беженцев в США, поскольку европейским странам сложно справиться с миллионами вновь прибывших. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анна Бербок, пишет The Telegraph.

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Так, за время войны в Украине страну покинули более 3 млн людей, 1,5 млн из которых — дети.

"Нам нужны не только безопасные коридоры, а и "воздушный мост солидарности". Речь идет о миллионах людей. Это означает, что мы в Европе должны принять сотни тысяч беженцев в каждой стране и распределить некоторых через Атлантику в знак солидарности", — заявила Бербок во время встречи глав ЕС в Брюсселе.

Как акцентирует The Telegraph, призыв главы МИД Германии Бербок к воздушному мосту был отсылкой к историческим связям между Европой и США. Немецкое слово, которое она использовала, "Luftbrücke" , был явным намеком на Берлинский воздушный мост 1948–1949 годов, когда США и Великобритания победили советскую блокаду и обеспечили Западный Берлин едой и другими предметами первой необходимости по воздуху.

Напомним, в Польше приняли закон об украинских беженцах. Граждане Польши, которые принимают семьи из Украины, получат от местных властей поддержку – 40 злотых (280 гривен) в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых (8300 гривен) в месяц.

Ранее Фокус сообщал, что Запад нашел новые рычаги влияния на РФ из-за Украины. Среди ограничений, которые могут ввести против РФ, союзники рассматривают нефтяное эмбарго, а также поиск и арест активов самых богатых россиян.