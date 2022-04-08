"Неправильно зрозуміли": Пєсков виправдовується за інтерв'ю Sky News

Спікер Кремля сказав, що "спецоперація" на території України не є приниженням для Росії, і вона має завершитися у "найближчому майбутньому".

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не погодився із формулюванням журналіста британського телеканалу Sky News, який під час інтерв'ю поставив питання, чи є "спеціальна воєнна операція" приниженням для Росії. Про це пише російське агентство "РБК".

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Спікер Кремля після слів про те, що війська Російської Федерації зазнали тяжких втрат в Україні, намагається переконати громадськість, що його неправильно зрозуміли. Він стверджує, що війна в Україні не стала "приниженням для Росії".

"Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається", — сказав речник президента.

Пєсков поспішив сказати, що так звана "спецоперація" завершиться "найближчими днями, в найближчому майбутньому", а також можливо завершиться шляхом двосторонніх переговорів між представниками Росії та України. Останній варіант, тобто дипломатичне вирішення конфлікту, залежить від готовності української сторони прийняти умови Москви, вважає Пєсков.

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Тим часом, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вчорашню заяву Пєскова, в ефірі телемарафону сказав, що перші особи Кремля "дуже нервують", коли говорять про розв'язану президентом Путіним війну.

"В останні два тижні російські топи, російська номенклатура та політичні еліти постійно роблять якісь дивні заяви, тобто видно, що вони дуже нервуються. Вони взагалі не розуміють, що відбувається", — сказав Подоляк.

За його словами, Росія зовсім не має шансів перемогти в цій війні, як можливо собі уявляло найвище керівництво РФ. Подоляк вважає, що відповіді Пєскова журналісту Sky News говорять про нерозуміння російським керівництвом закінчення та результатів війни для РФ з точки зору майбутніх втрат у співвідношенні з тим, якби, наприклад, армія РФ закінчила війну тиждень тому.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 6 квітня заявив, що відведення російських військ із північних регіонів України є "жестом доброї волі", метою якого є сприяння російсько-українським переговорам. Пєсков наголосив, що рішення про виведення військ приймав особисто президент Росії Володимир Путін.

За даними Генштабу ЗСУ на 30 березня, загальні втрати особового складу армії РФ з 24 лютого становили близько 17,3 тисячі осіб. Крім того, ворог втратив 605 танків, 305 артилерійських систем, 131 літак і сотні різної військової техніки.