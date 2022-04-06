"Жест доброї волі": в Путіна пояснили виведення військ РФ із Київської області

Прессекретар Кремля зазначив, що рішення про виведення російських сил ухвалював особисто президент Володимир Путін. Москва все ж таки хоче, щоб Володимир Зеленський погодився на умови ворога.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Кремлі назвали виведення російських окупантів із Київської області "жестом доброї волі". Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Такий жест, за словами Пєскова, допоможе створити умови для російсько-українських переговорів, під час яких можливі серйозні рішення. Він наголосив, що рішення про виведення військ приймав особисто російський президент Володимир Путін.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Якщо йдуть переговори делегацій РФ та України, то має бути зустріч Путіна та (президента України) Володимира Зеленського", — сказав Пєсков.

Москва під час переговорів, на думку прессекретаря Кремля, хоче закінчити війну в Україні та зацікавлена в тому, щоб Зеленський погодився на умови ворога.

Прессекретар Путіна в інтерв'ю французьким журналістам також спростував причетність ЗС РФ до різанини в Бучі.

[ + – ] Україна та західні союзники називають вбивства в Бучі геноцидом українців

Він назвав фотографії вбитих мирних жителів міста "результатом зрежисованого фальшування".

"Російська армія не завдає ударів по мирних жителях, не обстрілює будинки та житла", — резюмував Пєсков.

Нагадаємо, що міністерство оборони Росії 29 березня вирішило "кардинально" скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Такий крок окупанти прийняли через "підвищення взаємодовіри сторін та переходу переговорів у практичну площину".

Британська газета Financial Times цього ж дня писала, що Росія перестала вимагати від України "демілітаризації" та "денацифікації".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ не відводить війська, а лише перегруповує їх, готуючи наступ на Донбас.