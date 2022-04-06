"Жест доброй воли": у Путина объяснили вывод войск РФ из Киевской области

Пресс-секретарь Кремля отметил, что решение о выводе российских сил принимал лично президент Владимир Путин. Москва все же хочет, чтобы Владимир Зеленский согласился на условия врага.

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В Кремле назвали вывод российских оккупантов из Киевской области "жестом доброй воли". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

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Такой жест, по словам Пескова, поможет создать условия для российско-украинских переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Он подчеркнул, что решение о выводе войск принимал лично российский президент Владимир Путин.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Если идут переговоры делегаций РФ и Украины, то должна быть встреча Путина и (президента Украины) Владимира Зеленского", — сказал Песков.

Москва во время переговоров, по мнению пресс-секретаря Кремля, хочет закончить войну в Украине и заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на условия врага.

Пресс-секретарь Путина в интервью французским журналистам также опроверг причастность ВС РФ к резне в Буче.

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Он назвал фотографии убитых мирных жителей города "результатом срежиссированной фальсификации".

"Российская армия не наносит удары по мирным жителям, не обстреливает дома и жилища", — резюмировал Песков.

Напомним, что министерство обороны России 29 марта решило "кардинально" сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Такой шаг оккупанты приняли из-за "повышения взаимодоверия сторон и перехода переговоров в практическую плоскость".

Британская газета Financial Times в этот же день писала, что Россия перестала требовать от Украины "демилитаризации" и "денацификации".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не отводит войска, а лишь перегруппировывает их, готовя наступление на Донбасс.