"Неправильно поняли": Песков оправдывается за интервью Sky News

Спикер Кремля сказал, что "спецоперация" на территории Украины не является унижением для России, и она должна завершиться в "обозримом будущем".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с формулировкой журналиста британского телеканала Sky News, который во время интервью задал вопрос, является ли "специальная военная операция" унижениям для России. Об этом пишет российское агентство "РБК".

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Спикер Кремля после слов о том, что войска Российской Федерации понесли тяжелые потери в Украине, пытается убедить общественность, что его неправильно поняли. Он утверждает, что война в Украине не стала "унижением для России".

"Нет, это неправильное понимание того, что происходит", — сказал пресс-секретарь президента.

Песков поспешил сказать, что так называемая "спецоперация" завершится в "ближайшие дни, в обозримом будущем", а также возможно завершится путем двусторонних переговоров между представителями России и Украины. Последний вариант, то есть дипломатическое разрешение конфликта, зависит от готовности украинской стороны принять условия Москвы, считает Песков.

Как оценил Киев слова Пескова

Тем временем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя вчерашнее заявление Пескова, в эфире телемарафона сказал, что первые лица Кремля "сильно нервничают", когда говорят о развязанной президентом Путиным войне.

"В последние две недели российские топы, российская номенклатура и политические элиты постоянно делают какие-то странные заявления, то есть видно, что они очень сильно нервничают. Они вообще не понимают, что происходит", – сказал Подоляк.

По его словам, у России совершенно нет шансов победить в этой войне, как возможно себе представляло высшее руководство РФ. Подоляк считает, что ответы Пескова журналисту Sky News говорят о непонимании российским руководством окончания и результатов войны для РФ с точки зрения будущих потерь в соотношении с тем, если бы, к примеру, армия РФ закончила войну неделю назад.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 6 апреля заявил, что отвод российских войск с северных регионов Украины является "жестом доброй воли", целью которого способствовать российско-украинским переговорам. Песков подчеркнул, что решение о выводе войск принимал лично президент России Владимир Путин.

По данным Генштаба ВСУ на 30 марта, общие потери личного состава армии РФ с 24 февраля составили около 17,3 тысяч человек. Кроме того враг потерял 605 танков, 305 артиллерийских систем, 131 самолета и сотни различной военной техники.