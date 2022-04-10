Перший авіавантаж уже передано до України.

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Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у Twitter.

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"Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст в Україну. Протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо", — зазначив дипломат, додавши, що першу партію вже успішно доставили до України.

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Нагадаємо, у центрі Тель-Авіва напередодні стався теракт, унаслідок чого загинули двоє людей. Десятки перехожих поранені. Згодом в Ізраїлі стався ще один теракт. Невідомий чоловік увірвався до кафе та почав стріляти в людей навколо. Наразі точної інформації про жертв немає.

Також Фокус писав про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет планував відвідати столицю Україну наприкінці березня 2022. Чиновник звернувся до служби безпеки Ізраїлю з проханням розпочати підготовку до його можливого візиту в Київ.