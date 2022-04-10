Первый авиагруз уже успешно передан.

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Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Twitter.

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"Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и т.д.", — отметил дипломат, добавив, что первую партию уже успешно доставили в Украину.

[ + – ] Посол Израиля в Украине сообщил о запуске воздушного гуманитарного моста с Украиной

Напомним, в центре Тель-Авива накануне произошел теракт, в результате чего погибли два человека. Десятки прохожих ранены. Впоследствии в Израиле произошел еще один теракт. Неизвестный мужчина ворвался в кафе и стал стрелять в окружающих. На данный момент точной информации о жертвах нет.

Также Фокус писал о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о возможном визите в столицу Украины. Чиновник обратился в службу безопасности Израиля с просьбой начать подготовку к его возможному визиту в Киев.