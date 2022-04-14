"Для мене було якимось відкриттям": Матвієнко здивувалася, що РФ імпортує навіть цвяхи (відео)

Спікерка Ради федерації РФ у межах імпортозаміщення закликала малий і середній бізнес завалити Росію цвяхами.

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Спікерку Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко дивує, що Росія не виготовляє навіть цвяхи, а імпортує їх, повідомляють РИА Новости.

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"Для мене було якимось відкриттям — у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну (звідки йде імпорт), здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", — заявила Матвієнко під час обговорення теми імпортозаміщення в Росії.

На її думку, до виробництва цвяхів потрібно залучити малий і середній бізнес, який "наклепає цих цвяхів стільки, що завалить усю Росію".

"Це дрібний приклад, скільки того, що ми могли б робити самі й не робимо. Зрозуміло, все не може ні одна країна робити. Але треба зараз нарощувати м'язи та швидше рухатися вперед", — зазначила Матвієнко.

Раніше Фокус писав, що санкції боляче вдарили по ключових російських автозаводах. Підприємства не можуть відновити виробництво у нормальному режимі через перебої з імпортом комплектувальних. Найближчим часом налагодити повномасштабне виробництво на ВАЗі та Камазі без імпортних комплектувальних неможливо.

Також Фокус повідомляв, що новий пакет санкцій проти Росії враховує повне ембарго на експорт енергоносіїв і розширення обмежень на банківський сектор РФ.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС запровадити ембарго на російські енергоносії. За словами глави держави, деякі європейські держави не наважуються посилити санкції проти РФ навіть після геноциду українців у Київській області.

Також 12 квітня президент РФ Володимир Путін, коментуючи міжнародні санкції, заявив, що економіка РФ "міцно стоїть на ногах". Крім цього, російський лідер пригрозив країнам Європи голодом і масштабними хвилями мігрантів, якщо Євросоюз наважиться запровадити нові обмеження проти Москви.