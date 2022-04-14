"Для меня было неким открытием": Матвиенко удивилась, что РФ импортирует даже гвозди (видео)

Спикер Совета федерации РФ в рамках импортозамещения призвала малый и средний бизнес завалить Россию гвоздями.

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Спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко удивляет, что Россия не производит даже гвозди, а импортирует их, сообщают РИА Новости.

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"Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт), догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла", — заявила Матвиенко во время обсуждения темы импортозамещения в России.

По ее мнению, к производству гвоздей нужно привлечь малый и средний бизнес, который "наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию".

"Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед", — отметила Матвиенко.

Ранее Фокус писал, что санкции больно ударили по ключевым российским автозаводам. Предприятия не могут возобновить производство в нормальном режиме из-за перебоев с импортом комплектующих. В ближайшее время наладить полномасштабное производство на ВАЗе и Камазе без импортных комплектующих невозможно.

Также Фокус сообщал, что новый пакет санкций против России включает в себя полное эмбарго на экспорт энергоносителей и расширение ограничений на банковский сектор РФ.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители. По словам главы государства, некоторые европейские государства не решаются ужесточить санкции против РФ даже после геноцида украинцев в Киевской области.

Также 12 апреля президент РФ Владимир Путин, комментируя международные санкции, заявил, что экономика РФ "прочно стоит на ногах". Помимо этого, российский лидер пригрозил странам Европы голодом и масштабными волнами мигрантов, если Евросоюз решится ввести новые ограничения против Москвы.