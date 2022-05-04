"Скажи "паляниця". Українець порізав співвітчизника в барі Нью-Йорка (фото)

Агресивний вихідець із України завдав своєму опоненту поранення розбитою пивною пляшкою навіть після того, як той перейшов на українську мову та виконав усі "дивні лінгвістичні тести".

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У барі Нью-Йорка вихідець із України напав на свого співвітчизника з розбитою пляшкою, вважаючи, що той є росіянином. Про це у вівторок, 3 травня, повідомило американське видання New York Post.

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За даними журналістів, інцидент стався в караоке-барі Signature в окрузі Бруклін. 36-річний Андрій Мелешков, який народився та виріс на сході України та переїхав у США у 2015 році, був на святкуванні дня народження свого друга. Якоїсь миті за його столик сів 31-річний будівельник Олег Сулима та почав його ображати, стверджуючи, що Мелешков "має вигляд росіянина", бо той розмовляв російською мовою. При цьому чоловік не повірив, коли його опонент заявив, що він є українцем.

[ + – ] Бар, де сталася бійка

"Ми перейшли на українську мову, щоб його заспокоїти, але це його все більше й більше хвилювало, і він почав просити нас перекладати слова, щоб довести, що ми українці", — сказав постраждалий.

Потім Сулима вимагав від Мелешкова та його друзів сказати "паляниця", пригрозивши "розібратися з ними" в разі помилки. Українець виконав прохання співвітчизника, коли вже оплачував рахунок, проте той став ще агресивнішим. Сулима схопив дві пивні пляшки, розбив їх одна об одну, повернувся до опонента та почав погрожувати, сказавши: "Я зараз тебе вб'ю".

Після цього 36-річний будівельник ударив Мелешкова уламками, поранивши його в шию. Мелешков у відповідь повалив супротивника на землю та сів на нього зверху, щоби той не напав до приїзду поліції.

Американські правоохоронці розслідують інцидент як напад, скоєний на ґрунті ненависті. За даними видання, Мелешков під час бійки отримав небезпечне поранення, яке пройшло поряд із сонною артерією. Лікарям довелося накласти українцю 17 швів, щоб урятувати його життя.

З'ясувалося, що Сулима жив у Брукліні понад 12 років і за цей час звинувачувався в злочинах, скоєних на ґрунті ненависті, а також в інших порушеннях, включаючи погрози, домагання та незаконне володіння зброєю. Водночас адвокат Сулими наполягав, що жертвою є його підзахисний. Захисник українця зазначив, що його клієнта в ході інциденту побили троє людей, унаслідок чого той отримав колапс легені, поранення губи й ока, а також множинні синці.

Також журналістам вдалося дізнатися, що батьки Мелешкова, якому співвітчизник дорікнув у тому, що він "росіянин", живуть у Запоріжжі та змушені ховатися від російських бомбардувань у підвалі.

"Усім темпераментним людям, яким не терпиться воювати, рекомендую вирушити на південь України, щоб довести свою безкомпромісність. Не в бруклінському ресторані, а на полі бою", — прокоментував напад Мелешков.

Тим часом громадяни, які виїхали з України під час повномасштабної війни, починають повертатися додому. У квітні прикордонники повідомляли про затори на виїзді з Польщі.

Також ми писали, що до Верховної Ради було внесено законопроєкт, який передбачає кримінальне покарання для чоловіків, які не повернулися в Україну після оголошення воєнного стану. Цю ініціативу вже розкритикували в провладній фракції "Слуга народу".