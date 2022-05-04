"Скажи "Паляниця". Украинец порезал соотечественника в баре Нью-Йорка (фото)

Агрессивный выходец из Украины нанес своему оппоненту ранение разбитой пивной бутылкой даже после того, как тот перешел на украинский язык и выполнил все "странные лингвистические тесты".

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В баре Нью-Йорка выходец из Украины напал на своего соотечественника с разбитой бутылкой, посчитав, что тот является русским. Об этом во вторник, 3 мая, сообщило американское издание New York Post.

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По данным журналистов, инцидент произошел в караоке-баре Signature в округе Бруклин. 36-летний Андрей Мелешков, который родился и вырос на востоке Украины и переехал в США в 2015 году, был на праздновании дня рождения своего друга. В какой-то момент за его столик сел 31-летний строитель Олег Сулыма и принялся его оскорблять, утверждая, что Мелешков "выглядит как русский", так как тот разговаривал на русском языке. При этом мужчина не поверил, когда его оппонент заявил, что он украинец.

[ + – ] Бар, где произошла драка

"Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его все больше и больше волновало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы", — сказал изданию пострадавший.

Затем Сулыма потребовал от Мелешкова и его друзей сказать "паляниця", пригрозив "разобраться с ними" в случае ошибки. Украинец выполнил просьбу соотечественника, когда уже оплачивал счет, однако тот стал еще более агрессивным. Сулыма схватил две пивные бутылки, разбил их друг о друга, повернулся к оппоненту и принялся угрожать, сказав "Я сейчас тебя убью".

После этого 36-летний строитель ударил Мелешкова осколками, ранив его в шею. Мелешков в ответ повалил противника на землю и сел на него сверху, чтобы тот не напал до приезда полиции.

Американские правоохранители расследуют инцидент как нападение, совершенное на почве ненависти. По данным издания, Мелешков во время драки получил опасное ранение, которое прошло рядом с сонной артерией. Врачам пришлось наложить украинцу 17 швов, чтобы спасти его жизнь.

Выяснилось, что Сулыма жил в Бруклине более 12 лет и за это время обвинялся в преступлениях, совершенных на почве ненависти, а также других нарушениях, включая угрозы, домогательства и незаконное владение оружием. В то же время адвокат Сулымы настаивал, что жертвой является именно его подзащитный. Защитник украинца указал, что его клиента в ходе инцидента избили трое человек, в результате чего тот получил коллапс легкого, ранения губы и глаза, а также множественные синяки.

Также журналистам удалось узнать, что родители Мелешкова, которого соотечественник упрекнул в том, что он "русский", живут в Запорожье и вынуждены прятаться от российских бомбардировок в подвале.

"Всем темпераментным людям, которым не терпится воевать, рекомендую отправиться на юг Украины, чтобы доказать свою бескомпромиссность. Не в бруклинском ресторане, а на поле боя", — прокомментировал нападение Мелешков.

Тем временем граждане, выехавшие из Украины во время полномасштабной войны, начинают возвращаться домой. В апреле пограничники сообщали о пробках на выезде из Польши.

Также мы писали, что в Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий уголовное наказание для мужчин, которые не вернулись в Украину после объявления военного положения. Эту инициативу уже раскритиковали в провластной фракции "Слуга народа".