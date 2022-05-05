Shell офіційно йде з нафтогазового проєкту "Сахалін-2", — Єрмак

У звітах компанії йдеться, що через вихід із російських проєктів у першому кварталі було зазнано збитків у майже $3,9 млрд.

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Потужний удар по нафтогазовій галузі через війну Росії проти України завдала британсько-нідерландська компанія Shell, офіційно оголосивши про припинення співпраці з "Газпромом" і про вихід із проєкту "Сахалін-2" і всіх інших спільних із Росією проєктів. Про це в себе в Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Сахалін-2" є одним із основних джерел наповнення бюджету цього регіону. Сахалін залишають усі іноземні спеціалісти, які працювали на цього міжнародного енергетичного гіганта.

Водночас у звіті компанії йдеться, що за результатами першого кварталу через вихід із російських проєктів було завдано збитків у розмірі $3,894 млрд.

Із них близько $1,6 млрд припадають на спільний із РФ проєкт "Сахалін-2", у якому Shell володіє 27,5% акцій. Ще $1,126 млрд припадають на кредитування "Північного потоку-2". Інші втрати оцінили у $858 млн.

Інші економічні санкції

Також, за його словами Єрмака, глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що активи громадян РФ, які перебувають під санкціями, потрібно конфіскувати й використовувати для відновлення України.

Британія заборонила експорт послуг у Росію та запровадила санкції проти пропагандистів країни-агресора. До розширеного списку потрапили 63 особи, пов'язані з головними кремлівськими медіа. Їм заморозять активи та заборонять в'їзд у Британію.

Санкції застосували й щодо російських проєктувальників чипів, зокрема АТ МЦСТ і "Байкал Електронікс". Вони не можуть використовувати архітектуру британської ARM і виробляти чипи на найбільших виробництвах — TSMC, UMS і Global Foundries.

"Також триває дискусія в ЄС щодо шостого пакету санкцій. Словаччина готова підтримати нафтове ембарго, але потребує поступового відтермінування до 2025 року", — повідомляє Єрмак.

У ЄС налаштовані відмовитись від російської нафти протягом шести місяців, але з можливістю винятків для деяких країн.

Нагадаємо, британсько-нідерландська нафтогазова компанія почала виводити персонал зі спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром".

Десятки працівників компанії, які тимчасово працювали на проєкті експорту зрідженого природного газу "Сахалін-2", уже відкликали протягом вихідних і перевели в інші офіси.