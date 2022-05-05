Спікер Держдуми розповів, чи буде мобілізація в Росії

Армію РФ, за словами В'ячеслава Володіна, відправили воювати в Україні "за росіян та безпеку країни". Розмови про непотрібність війни він розцінив як зрадництво солдатів і офіцерів.

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Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що влада країни не планує оголошувати мобілізацію. Про це повідомляє ТАСС.

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"Ні, ні, ні. Я вам і в ефірі, і без ефіру це скажу", — відповів спікер на запитання журналіста, чи збираються в РФ оголосити мобілізацію.

При цьому Володін наголосив, що військові РФ воюють в Україні "за росіян та безпеку нашої країни".

"Ми розуміємо, що без цього неможливо її забезпечити? Розуміємо. Будь-які розмови про непотрібність (війни в Україні) або ставлення цього під сумнів — зрада стосовно наших солдатів і офіцерів", — підкреслив він.

[ + – ] Володін упевнений, що зараз дуже важливо залишатися в Росії Фото: РИА Новости

Ті, хто залишив Росію, на його думку, повинні розуміти, що за кордоном їх змусять "зректися батьківщини". Спікер Держдуми впевнений, що зараз дуже важливо залишатися в Росії, підтримати своїх близьких та об'єднатися.

"І це, до речі, більше розуміють люди, які живуть у наших російських регіонах. Там рівень життя нижчий, але совісті більше", — зазначив чиновник.

Війна в Україні – привід для введення західних санкцій

Розв'язана РФ війна в Україні "стала приводом для запровадження Заходом санкцій проти Росії", вважає Володін.

"Недружні нам країни роблять все для того, щоб загальмувати розвиток. Зараз Росія має шанс "створити свою економіку, національно орієнтовану", — сказав він.

Володін зізнався, що не вважає Росію країною-вигнанцем, бо має "багато друзів і партнерів у світі".

Зазначимо, що чутки про майбутню мобілізацію в Росії ходять понад 2 місяці. За даними ГУР Міноборони України, у Брянській, Бєлгородській та Курській областях, що межують з Україною, готуються оголосити часткову мобілізацію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 4 травня говорив, що президент Росії Володимир Путін не планує оголошувати офіційно війну Україні та мобілізацію.

Журналісти CNN 3 травня повідомляли, що Путін може оголосити Україні війну 9 травня та повністю мобілізувати резервні сили для захоплення східних та південних регіонів.