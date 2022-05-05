Спикер Госдумы рассказал, будет ли мобилизация в России
Армию РФ, по словам Вячеслава Володина, отправили воевать в Украине "за россиян и безопасность страны". Разговоры о ненужности войны он расценил как предательство солдат и офицеров.
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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти страны не планируют объявлять мобилизацию. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", — ответил спикер на вопрос журналиста, собираются ли в РФ объявить мобилизацию.
При этом Володин подчеркнул, что военные РФ воюют в Украине "за россиян и безопасность нашей страны".
"Мы понимаем, что без этого невозможно ее обеспечить? Понимаем. Любые разговоры о ненужности (войны в Украине) или подвергать сомнению — предательство по отношению к нашим солдатам и офицерам", — подчеркнул он.
Покинувшие Россию, по его мнению, должны понимать, что за рубежом их заставят "отречься от родины". Спикер Госдумы уверен, что сейчас крайне важно оставаться в России, поддержать своих близких и объединиться.
"И это, кстати, больше понимают люди, которые живут в наших российских регионах. Там уровень жизни ниже, но совести больше", — отметил чиновник.
Война в Украине – предлог для ввода западных санкций
Развязанная РФ война в Украине "стала предлогом для введения Западом санкций против России", считает Володин.
"Недружественные нам страны делают все для того, чтобы затормозить развитие. Сейчас у России есть шанс "создать свою экономику, национально ориентированную", — сказал он.
Володин признался, что не считает Россию страной-изгоем, потому что у нее "много друзей и партнеров в мире".
Отметим, что слухи о грядущей мобилизации в России ходят более 2 месяцев. По данным ГУР Минобороны Украины, в Брянской, Белгородской и Курской областях, граничащих с Украиной, готовятся объявить частичную мобилизацию.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 4 мая говорил, что президент России Владимир Путин не планирует объявлять официально войну Украине и мобилизацию.
Журналисты CNN 3 мая сообщали, что Путин может объявить Украине войну 9 мая и полностью мобилизовать резервные силы для захвата восточных и южных регионов.