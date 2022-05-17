Нафтове ембарго: Австрія критикує комісію ЄС через суперечки навколо нового пакету санкцій

Оголошувати результати роботи Єврокомісії необхідно після завершення переговорів. У цьому разі з боку не буде враження внутрішньої незгоди в ЄС, вважає канцлер Карл Негаммер.

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Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер розкритикував Єврокомісію через суперечку з нафтового ембарго щодо Росії. Глава держави вважає, що результати роботи Єврокомісії мають оголошувати лише після завершення переговорів. Про це повідомляє австрійська ліберальна газета "Die Presse".

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"Я вважаю, що принципово доцільно оголошувати про результати тільки після повного завершення переговорів. Можна зробити й навпаки, але тоді ви побачите результат у тому вигляді, в якому він зараз перебуває під час обговорення", — заявив Негаммер під час зустрічі з чеським прем'єром. міністром Петром Фіалою у Празі.

Канцлер зазначив, що Євросоюз відзначився тим, що був єдиним саме з питання агресії Росії в Україні. Але що гостріше і далекоглядніше розглядають антиросійські санкції, то важливіше заздалегідь обговорювати їх з окремими країнами-членами ЄС. На думку Негаммера так з боку не виникне враження внутрішньої незгоди в ЄС.

Щодо позиції Угорщини щодо ембарго, Негаммер сказав, що до заяв Будапешта необхідно поставитися з розумінням.

"Має бути ясно, що країни, які більшою мірою залежать від російської нафти, також мають уявлення про те, як вони надалі забезпечуватимуться сировиною", — сказав канцлер.

Зі свого боку Фіала погодився зі своїм австрійським колегою і зазначив, що ситуація, що склалася, зовні виглядає так, ніби між країнами ЄС немає єдності. Чеський прем'єр повністю підтримує заплановані санкції проти Росії, проте наголосив на важливості перехідного періоду для країн, які не можуть у короткостроковій перспективі відмовитися від російської нафти.

"Має діяти принцип, — санкції повинні бути болючішими для Росії, ніж для країн, які вводять санкції", — підсумував Фіала.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запросив 18 млрд євро на модернізацію енергетичної структури країни як компенсацію за відмову від імпорту російської нафти. За його словами, Угорщина досі не отримала жодної серйозної пропозиції від Єврокомісії щодо нафтових санкцій проти Росії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 16 травня заявив, що в Євросоюзі відсутня єдина позиція щодо нафтового ембарго проти Росії. Оскільки ряд країн, які не мають вихід до моря, залишаються в сильній залежності від російської нафти, процес запровадження нового пакету антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.