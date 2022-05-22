"Ми ніколи не будемо разом": Блінкен хотів зіграти пісню, присвятивши її Путіну (відео)

Держсекретар жартома натякнув на майбутнє відносин Сполучених штатів та Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Джорджтаунському університеті сказав, що хотів би принести в аудиторію гітару і заспівати пісню Тейлор Свіфт "Ми більше ніколи не будемо разом", присвятивши її президентові Росії Володимиру Путіну. Таким чином держсекретар жартома натякнув на майбутнє дипломатичних відносин двох країн. Відео виступу транслювалось на YouTube-каналі Держдепартаменту.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Блінкен сказав, що його помічники з департаменту не дозволили йому принести в аудиторію гітару, щоб заспівати пісню американської виконавиці Тейлор Свіфт, оскільки це буде виглядати "недипломатично і крінжово".

"Так, у Нью-Йоркському університеті на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити президенту Путіну. Вони сказали, що це буде недипломатично, а також, що це буде "крінж", — сказав Блінкен.

Після цього держсекретар запитав, відколи слово "cringe" (можна перекласти як "незручність") стало прикметником. Жарт держсекретаря про пісню Путіну викликав сміх серед публіки та бурю оплесків.

Нагадаємо, що дипломатичні відносини США та Росії почали погіршуватися після провальних переговорів щодо "гарантій безпеки". 17 лютого російське МЗС заявило, що РФ змушена буде застосувати заходи військово-технічного характеру за відмову США надати їй "гарантії безпеки".

Через місяць після початку військового вторгнення РФ в Україну в Раді національної безпеки США заявили, що намагатимуться зробити все можливе, щоб це вторгнення стало "стратегічним провалом для Росії".