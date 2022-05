"Мы никогда не будем вместе": Блинкен хотел сыграть песню, посвятив ее Путину (видео)

Госсекретарь в шутку намекнул на будущее отношений Соединенных штатов и России.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Джорджтаунском университете сказал, что хотел бы принести в аудиторию гитару и спеть песню Тейлор Свифт "We Are Never Ever Getting Back Together" (Мы больше никогда не будем вместе), посвятив ее президенту России Владимиру Путину. Таким образом госсекретарь в шутку намекнул на будущее дипломатических отношений двух стран. Видео выступления транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Блинкен сказал, что его помощники из департамента на позволили ему принести в аудиторию гитару, чтобы спеть песню американской исполнительницы Тейлор Свифт, так как это будет выглядеть "недипломатично и кринжово".

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить We Are Never Ever Getting Back Together президенту Путину. Они сказали, что это будет недипломатично, а также, что это будет "кринж", — сказал Блинкен.

После этого госсекретарь спросил, с каких это пор слово "cringe" (можно перевести как "неловкость") стало прилагательным. Шутка госсекретаря о песне Путину вызвала смех среди публики и бурю аплодисментов.

Напомним, что дипломатический отношения США и России начали ухудшаться после провальных переговоров по "гарантиям безопасности". 17 февраля российский МИД заявил, что РФ вынуждена будет применить меры военно-технического характера за отказ США предоставить ей "гарантии безопасности".

Спустя месяц после начала военного вторжения РФ в Украину в Совете национальной безопасности США заявили, что попытаются сделать все возможное, чтобы это вторжение стало "стратегическим провалом для России".