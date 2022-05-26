Ховаються від санкцій: росіяни активно скуповують нерухомість в Еміратах

Місцеві рієлтори кажуть, що наплив російських клієнтів є безпрецедентним. У Дубаї особливо добре продають нерухомість на узбережжі за ціною понад 700 тисяч доларів.

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Прагнучи захистити свої капітали від західних санкцій, заможні росіяни скуповують нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише видання NHK.

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Дубайські рієлтори зазначають, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в них різко збільшилася кількість російських клієнтів. Щоб упоратися зі дедалі більшим попитом, деякі компанії навіть наймають російськомовних співробітників.

Серед громадян РФ особливо популярна нерухомість на штучному острові Пальма Джумейра. Великий попит має нерухомість на березі моря, вартість якої перевищує $700 тис.

Виконавчий директор місцевої компанії з торгівлі нерухомістю заявив, що російські клієнти прибувають "у безпрецедентній кількості". Він припускає, що так росіяни намагаються зберегти своє багатство.

NHK зазначає, що попри розв'язану Росією війну, ОАЕ продовжують співпрацю з Москвою в межах альянсу нафтовидобувних країн ОПЕК-плюс. Президент ОАЕ шейх Мохаммед ібн Заїд Аль Нахаян розмовляв телефоном зі своїм російським колегою Володимиром Путіним одразу після того, як Москва розпочала вторгнення в Україну.

"Це ознака того, що ОАЕ готові підтримувати дружні відносини з Росією, попри посилення економічних санкцій проти неї із боку західних країн", — наголошує видання.

24 травня на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" глава Міністерства фінансів Канади Христя Фріланд розповіла про угоду, яку пропонують російські олігархи. В обмін на виключення зі списків санкцій Заходу олігархи готові пожертвувати значну частину своїх капіталів на відновлення України.

Нагадаємо, Захід запровадив проти Росії 10 128 санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну та продовження військової агресії. Водночас країни-члени "Великої сімки" домовилися поступово відмовитися від імпорту російської нафти або запровадити ембарго на її постачання.

Днями російські ЗМІ повідомили, що в елітах Росії зростає невдоволення Володимиром Путіним. У Кремлі сподіваються на відхід російського президента "в найближчому майбутньому", проте вважають, що статися це може лише в разі погіршення стану його здоров'я.