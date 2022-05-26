Прячутся от санкций: россияне активно скупают недвижимость в Эмиратах

Местные риелторы говорят, что наплыв российских клиентов — беспрецедентный. В Дубае особенно хорошо продается недвижимость на побережье по цене более 700 тысяч долларов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Стремясь защитить свои капиталы от западных санкций, состоятельные россияне скупают недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет издание NHK.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дубайские риелторы отмечают, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину у них резко увеличилось количество российских клиентов. Чтобы справиться с растущим спросом, некоторые компании даже нанимают русскоязычных сотрудников.

Среди граждан РФ особенно популярна недвижимость на искусственном острове Пальма Джумейра. Большим спросом пользуется недвижимость на берегу моря, стоимость которой превышает $700 тыс.

Исполнительный директор местной компании по торговле недвижимостью заявил изданию, что российские клиенты прибывают "в беспрецедентном количестве". Он предполагает, что так россияне пытаются сохранить свое богатство.

NHK отмечает, что, несмотря на развязанную Россией войну, ОАЭ продолжают сотрудничество с Москвой в рамках альянса нефтедобывающих стран ОПЕК-плюс. Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян разговаривал по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным сразу после того, как Москва начала вторжение в Украину.

"Это признак того, что ОАЭ готовы поддерживать дружеские отношения с Россией, несмотря на усиление экономических санкций против нее со стороны западных стран", — подчеркивает издание.

24 мая на встрече министров финансов стран "Большой семерки" глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд рассказала о сделке, которую предлагают российские олигархи. В обмен на исключение из санкционных списков Запада олигархи готовы пожертвовать значительную часть своих капиталов на восстановление Украины.

Напомним, Запад ввел против России 10128 санкций за полномасштабное вторжение в Украину и продолжение военной агрессии. При этом страны-члены "Большой семерки" договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на ее поставки.

На днях российские СМИ сообщили, что в элитах России растет недовольство Владимиром Путиным. В Кремле надеются на уход российского президента "в обозримой перспективе", однако считают, что случиться это может только в случае ухудшения состояния его здоровья.