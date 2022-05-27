Літак Лукашенка хотіли підірвати з гранатомета, – білоруський священик

Критик режиму білоруського диктатора Микола Автухович нібито хотів підірвати президентський борт під час зльоту чи посадки. Священик доводив, що боєприпас коштує дорого, але представник США обіцяв допомогти грошима.

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Білоруський священик Сергій Резанович під час надання свідчень у суді у "справі Миколи Автуховича" заявив про план підриву літака президента Білорусі Олександра Лукашенка за допомогою гранатомета. Про це пише видання "Гродненська правда".

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Микола Автухович, підприємець із Волковиська, відомий критичними висловлюваннями на адресу президента країни. Він закликав Лукашенка подати у відставку. Активіста звинувачують у тероризмі та низці акцій у Гродненській області — підпал будинку та автомобілів міліціонерів.

[ + – ] Микола Автухович після визволення з в'язниці у 2014 році

Резанович каже, що Автухович нібито повідомив про плани та підготовку теракту з метою усунути Лукашенка.

Щоб скинути чинну владу, Автухович нібито закликав підірвати літак №1 під час зльоту чи посадки.

"Для цієї мети треба використовувати ракету, як я зрозумів, ручний гранатомет. Він пояснив, що для цього потрібна спеціально навчена людина, яка вміє користуватися подібною зброєю", — цитує видання виступ свідка.

Автухович міг сказати, що ракета коштує дорого, але якийсь представник із США обіцяв фінансову допомогу. Після цих слів Резанович відмовився давати свідчення у суді.

"Не хочу відповідати на подальші питання", — сказав він.

Справа Автуховича — передісторія

У гродненській в'язниці №1 18 травня почали судити 12 обвинувачених у справі. Автуховича та Любов Резанович помістили в окремі клітки, оскільки їх визнали "особливо небезпечними" обвинуваченими. Слідство стверджує, що вночі з 1 на 2 жовтня 2020 року вони приготували запальну суміш, підпалили автомобіль Audi 80 та одноповерховий житловий будинок у Волковиську. Майном володіє один із місцевих міліціонерів.

У листопаді 2020 року Автухович та його союзники, як кажуть правоохоронці, виготовили у Гродненському районі саморобний вибуховий пристрій, і підірвали в Гродно автомобіль Skoda Octavia, який теж належав силовику.

[ + – ] Автуховича звинувачують у кількох статтях кримінального кодексу

Всіх підозрюваних загалом звинувачують у 12 статтях кримінального кодексу Білорусі: створення злочинної організації та участь у ній, замах на захоплення влади, зрада батьківщині, тероризм та інші.

Білоруські юристи у спілкуванні з DW зазначили, що за законодавством нікому з обвинувачених у замаху на акт тероризму не може загрожувати страта.

Білорусь раніше вирішила створити оперативне командування для посилення ділянки держкордону з Україною. Лукашенко вважає, що ескалація бойових дій в Україні негативно вплине на Мінськ.

Нагадаємо, що видання "Медуза" писало про бажання Кремля провести у Білорусі "референдум про злиття" з РФ. Захід можуть влаштувати в один день із "референдумами" про приєднання до Росії ОРДЛО, Херсонської області та Південної Осетії.

Лукашенко переконував російського президента Володимира Путіна у намірах Польщі "анексувати захід України".