Літак Лукашенка хотіли підірвати з гранатомета, – білоруський священик
Критик режиму білоруського диктатора Микола Автухович нібито хотів підірвати президентський борт під час зльоту чи посадки. Священик доводив, що боєприпас коштує дорого, але представник США обіцяв допомогти грошима.
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Білоруський священик Сергій Резанович під час надання свідчень у суді у "справі Миколи Автуховича" заявив про план підриву літака президента Білорусі Олександра Лукашенка за допомогою гранатомета. Про це пише видання "Гродненська правда".
Микола Автухович, підприємець із Волковиська, відомий критичними висловлюваннями на адресу президента країни. Він закликав Лукашенка подати у відставку. Активіста звинувачують у тероризмі та низці акцій у Гродненській області — підпал будинку та автомобілів міліціонерів.
Резанович каже, що Автухович нібито повідомив про плани та підготовку теракту з метою усунути Лукашенка.
Щоб скинути чинну владу, Автухович нібито закликав підірвати літак №1 під час зльоту чи посадки.
"Для цієї мети треба використовувати ракету, як я зрозумів, ручний гранатомет. Він пояснив, що для цього потрібна спеціально навчена людина, яка вміє користуватися подібною зброєю", — цитує видання виступ свідка.
Автухович міг сказати, що ракета коштує дорого, але якийсь представник із США обіцяв фінансову допомогу. Після цих слів Резанович відмовився давати свідчення у суді.
"Не хочу відповідати на подальші питання", — сказав він.
Справа Автуховича — передісторія
У гродненській в'язниці №1 18 травня почали судити 12 обвинувачених у справі. Автуховича та Любов Резанович помістили в окремі клітки, оскільки їх визнали "особливо небезпечними" обвинуваченими. Слідство стверджує, що вночі з 1 на 2 жовтня 2020 року вони приготували запальну суміш, підпалили автомобіль Audi 80 та одноповерховий житловий будинок у Волковиську. Майном володіє один із місцевих міліціонерів.
У листопаді 2020 року Автухович та його союзники, як кажуть правоохоронці, виготовили у Гродненському районі саморобний вибуховий пристрій, і підірвали в Гродно автомобіль Skoda Octavia, який теж належав силовику.
Всіх підозрюваних загалом звинувачують у 12 статтях кримінального кодексу Білорусі: створення злочинної організації та участь у ній, замах на захоплення влади, зрада батьківщині, тероризм та інші.
Білоруські юристи у спілкуванні з DW зазначили, що за законодавством нікому з обвинувачених у замаху на акт тероризму не може загрожувати страта.
Білорусь раніше вирішила створити оперативне командування для посилення ділянки держкордону з Україною. Лукашенко вважає, що ескалація бойових дій в Україні негативно вплине на Мінськ.
Нагадаємо, що видання "Медуза" писало про бажання Кремля провести у Білорусі "референдум про злиття" з РФ. Захід можуть влаштувати в один день із "референдумами" про приєднання до Росії ОРДЛО, Херсонської області та Південної Осетії.
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